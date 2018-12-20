Главред «МК» возглавил комиссию СПЧ по свободе информации и правам журналистов

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев стал руководителем комиссии по свободе информации и правам журналистов в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом в среду сообщил ТАСС член Совета Игорь Борисов:

Может быть, отдали должное Гусеву Павлу Николаевичу, который в предыдущем созыве не руководил комиссией. Сейчас он согласился возглавить комиссию по свободе информации и правам журналистов.

Новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека был утвержден 3 декабря. В него вошли 7 российских журналистов.

Фото: life.ru