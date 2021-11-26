Хабаровская журналистка Татьяна Хлестунова добилась компенсации морального вреда за незаконное преследование

Центральный районный суд г. Хабаровска принял решение удовлетворить в полном объеме исковые требования члена профбюро Профсоюза журналистов Татьяны Хлестуновой о компенсации морального вреда, причиненного ей в результате незаконного привлечения к ответственности в виде административного ареста, а также задержания и личного досмотра.

«Я оценила ущерб по минимуму — в 35 тысяч рублей. Для меня было важно выиграть, восстановить справедливость», — говорит журналистка.

В прошлом году Татьяна Хлестунова была арестована сначала на 4, а потом на 10 суток во время выполнения редакционного задания «Просто газеты» по освещению протестных акций в защиту Сергея Фургала. В знак протеста она объявила голодовку. Краевой суд своим решением освободил ее на один день раньше. Позже постановления об арестах были отменены из-за отсутствия состава преступления.