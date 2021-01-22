Хабаровского журналиста Тимошенко оштрафовали еще на 160 тысяч рублей

21 января журналисту газеты «Арсеньевские вести» Дмитрию Тимошенко назначили ещё два штрафа: на 10 000 рублей за «нарушение порядка проведения протестной акции» и на 150 000 рублей за «повторное нарушение». Тимошенко осенью прошлого года освещал проходившие в Хабаровске акции в поддержку бывшего мэра Сергея Фургала.

Журналист Дмитрий Колезев, автор телеграм-канала «Анонимный канал Дмитрия Колезева», считает, что такое количество штрафов в этой ситуации недопустимо:

Конечно, нужен сбор средств для помощи ему. Я напомню, что Дмитрий — отец-одиночка. Совершенная дикость — вот так нагружать человека астрономическими взысканиями за то, что делал свою работу. Как я понимаю, силовики настаивают, что он участвовал в акциях не как журналист, а как протестующий. Одно из оснований — то, что у него не было видимого знака прессы, только удостоверение с собой.

Напомним, что ранее журналист был оштрафован:

— на 10 000 рублей по статье 20.2 КоАП за нарушение порядка проведения протестной акции;

— на 500 рублей по статье 19.3 КоАП за неповиновение полиции;

— на 75 000 рублей по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за повторное нарушение;

— на 150 тысяч рублей по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за повторное нарушение.

Итого сумма штрафов составляет уже 395,5 тысячи рублей.