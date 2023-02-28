Хакеры включили сигнал тревоги в эфире радиостанций и телеканалов

Сервера телеканалов и радиостанций были взломаны, что привело к звучанию в эфире в некоторых субъектах России недостоверной информации об объявлении воздушной тревоги, сообщило в телеграм-канале МЧС.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — подчеркнули в ведомстве.

Ложная информация об объявлении воздушной тревоги во вторник была зафиксирована в 15 регионах России, сообщили представители региональных властей, а также региональные управления МЧС. Сообщения появились в эфире радиостанций и телеканалов Белгородской, Владимирской, Вологодской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Тульской областей, в Краснодарском крае и в других регионах.

Ранее «воздушная тревога» звучала в эфире радиостанций 22 февраля — сообщения тогда тоже оказались последствием взлома.