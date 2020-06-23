Ада Горбачева: «Хотела бы написать о том, как у нас все становится лучше»

Я стараюсь пользоваться только проверенными источниками. Но проверенные источники тоже толком ничего не знали и высказывали самые разные предположения. Мы все оказались в одинаковой ситуации. Никто не ожидал, что так получится. Итальянцы жили хорошо. И немцы жили хорошо. Важно описать и учесть современный опыт. Это не значит, что в Италии станет, как в Германии, или в России — как в Швеции. Но знать надо.

— Вы создали полосу «Здоровье» в «Независимой» в середине 1990-х, теперь она — в числе наиболее известных тематических разделов нашей прессы. Как вы пришли к медицинской теме?

— Случайно. После университета я работала в журнале «Театральная жизнь», писала о театре, потом в газете «Советская культура». Потеряла работу, приятель устроил меня в издательство «Медицина», где я осела надолго. Редактировала периодику, познакомилась со многими ведущими медиками. Потом два года работала в журнале «Врач». А потом пришла в «Независимую.

— Как родился замысел?

— Никакого замысла не было. Разве что у Марии Розановой. Она сказала Третьякову: «Нет у вас отдела здоровья и отдела спорта». Спорт так и не получился, а «Здоровье» выходит.

— Когда вы планировали раздел, вы представляли какого-то гипотетического читателя или искали те материалы, которые вам лично интересны?

— Я сама пациент и прекрасно представляю ситуацию. Кроме того, выросла в медицинской семье. Все время разговоры крутилась вокруг этих проблем. Дедушка, папа, мама, дяди и тети — врачи. В издательстве редактировала статьи, кажется, всех крупных медиков.

— Сегодня о здоровье по телевизору о проблемах здоровья часто говорят профессиональные практикующие врачи. Кто, на ваш взгляд, лучше передает самое важное в этой проблематике аудитории — медик или журналист?

— Это по-разному. Есть врачи, прекрасно пишущие, есть журналисты, глубоко разбирающиеся в медицинских проблемах.

— Кому-то из авторов приходилось отказывать? Например, если человек рекламировал свой продукт, свою клинику?

— Предлагала обращаться в отдел рекламы. Или, если текст хороший, убирала все рекламные моменты.

— Где сегодня в СМИ интересные рубрики о здоровье? Не кажется ли вам, что их слишком мало, что редакции недостаточно серьезно к этой проблематике относятся?

— Это не всегда рубрики. Во многих газетах работают прекрасные журналисты, которые пишут не только о здоровье, но постепенно профессионализируются по это теме. В МК, в «Российской газете». Публикуют серьезную аналитику, важную информацию. Появляются молодые журналисты, которым интересно писать о здоровье. Важно, чтобы читатели получали не только рекламу.

— Можно ли ее пресечь? Сегодня медицинской рекламой заполнен эфир, огромное количество периодики.

— Не знаю. Боюсь, не удастся — гигантские деньги там вертятся. Я однажды сама провела эксперимент: сделала вид, что хочу заказать волшебное средство, широко рекламировавшееся по ТВ и радио. Оказалось, абсолютное жульничество, чистая разводка!

— С кем вам проще было разговаривать из руководителей государства, медицинской отрасли? Что можно сказать об отношении к теме здоровья со стороны нашего руководства?

— Я брала интервью у большинства министров здравоохранения. Нормально все обходилось. Может быть, потому что никого не старалась подставить. Не только с министрами, с другими влиятельными медицинскими деятелями. Любила общаться с Андреем Ивановичем Воробьевым, с Леонидом Михайловичем Рошалем. С Геннадием Григорьевичем Онищенко.

— Он не монстр?

— Совсем нет. Он непростая фигура. Его участие в политике — отдельный разговор, не он же в конце концов придумал, что минеральная вода или вино портятся, когда портятся отношения с кем-то.

— «Боржоми» все помнят.

— Кстати, «Боржоми» в Москве и раньше, и сейчас продают отвратительное. И вино не настоящее. Онищенко был человек на своем месте. Если бы он был сейчас главным санитарным врачом, уверена, он не допустил бы нынешней ситуации. Раньше бы закрыли границы, провели все необходимые мероприятия.

К сожалению, все последние годы так называемое реформирование системы здравоохранения осуществляется в целях извлечения прибыли. И многие стали бенефициарами.