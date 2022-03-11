Hearst отзывает лицензию журнала Esquire

Компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала Esquire, в апреле выйдет последний номер, сообщил главный редактор Сергей Минаев.

«Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним», — написал Минаев в своем Telegram-канале.

По его словам, это были потрясающие пять с половиной лет. Он отметил, что пришел в издание, которое находилось в сложной ситуации, и за эти годы удалось сделать главный мужской журнал в России.

Минаев также поблагодарил читателей, он подчеркнул, что они были лояльны к журналу все эти годы, поддерживали и прощали.