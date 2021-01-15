Hearst Shkulev Group Виктора Шкулева выкупила журнал «Вокруг света»

Журнал «Вокруг света» сменил владельца: экс-гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев продал издание совладельцу Hearst Shkulev Group (журналы Elle, Maxim, Marie Claire и др.) Виктору Шкулеву. Американский партнер Шкулева — группа Hearst — в сделке не участвовал.

Журнал продолжит выходить в печатной версии, но сдвинет фокус на научно-популярные материалы в расчете на рост аудитории средних лет. овый печатный номер издания выйдет уже в феврале, всего в 2021 году запланировано десять номеров, уточнил Шкулев.

По словам назначенного в декабре нового главного редактора «Вокруг света» Алексея Алексенко, февральский номер выйдет в уменьшенном размере и с новым дизайном, а в перспективе журнал будет больше ориентироваться на научно-популярные материалы. Он подчеркнул, что все изменения будут «эволюционными»: