Новое слово в мире медиа — коврик для йоги с голосовым помощником

Издательства используют СМИ для продвижения товаров
Продавать рекламу и подписку все сложнее, поэтому СМИ пытаются продавать что-то еще. Речь идет не только о семинарах и форумах. The New York Times, например, продает продуктовые наборы, из которых можно приготовить блюда по рецептам кулинарного приложения газеты. Некоторые издательства, такие как Buzzfeed или PopSugar, развивают электронную коммерцию и продают по своим каналам и под своим брендом различные товары. Особенно к продажам сопутствующих товаров расположены издания для сада и дома, мебельные и автомобильные издания, которые торгуют инструментами, мебелью и аксессуарами.
А издательский дом Hearst продает теперь коврик для йоги, спаренный с голосовым помощником. И вроде бы интернет вещей уже заметно входит в обиход, а все равно каждый раз смешно, когда какая-нибудь новая бытовая деталь превращается в умный гаджет и, следовательно, медиаканал. Сам коврик электроники не содержит. Его фишка в том, что, благодаря особому устройству кантиков, он скручивается сам, если его подтолкнуть. Но к коврику поставляется специальное приложение в амазоновской Alexa, которое дает советы по различным асанам и прочие рекомендации по занятиям йогой. Стоит коврик $89,99. Сайты журналов Hearst всячески продвигают его. Интересно, что инструкции для Alexa и для занятий йогой на умном коврике были разработаны совместно с редакцией входящего в Hearst журнала Women’s Health.
Издательство намерено продавать и другие товары. Оно будет развивать их как отдельные продуктовые бренды, не ассоциированные с названиями журналов группы. А сами журналы будут использоваться для продвижения этих товаров.