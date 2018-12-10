Новое слово в мире медиа — коврик для йоги с голосовым помощником

А издательский дом Hearst продает теперь коврик для йоги, спаренный с голосовым помощником. И вроде бы интернет вещей уже заметно входит в обиход, а все равно каждый раз смешно, когда какая-нибудь новая бытовая деталь превращается в умный гаджет и, следовательно, медиаканал. Сам коврик электроники не содержит. Его фишка в том, что, благодаря особому устройству кантиков, он скручивается сам, если его подтолкнуть. Но к коврику поставляется специальное приложение в амазоновской Alexa, которое дает советы по различным асанам и прочие рекомендации по занятиям йогой. Стоит коврик $89,99. Сайты журналов Hearst всячески продвигают его. Интересно, что инструкции для Alexa и для занятий йогой на умном коврике были разработаны совместно с редакцией входящего в Hearst журнала Women’s Health.

Издательство намерено продавать и другие товары. Оно будет развивать их как отдельные продуктовые бренды, не ассоциированные с названиями журналов группы. А сами журналы будут использоваться для продвижения этих товаров.