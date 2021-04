Hello! возобновит выпуск печатной версии

Журнал Hello! решил возобновить регулярный выпуск в России печатной версии. Первый тираж 105 000 экземпляров уже появился в продаже и будет выходить ежеквартально, сообщают «Ведомости».

Приглашенным главным редактором номера стала Светлана Бондарчук, возглавлявшая журнал на протяжении почти 15 лет до его закрытия в марте 2020 года. В России Hello! выходил c 2004 года. По данным Mediascope, в декабре 2019 года — апреле 2020 года аудитория одного номера Hello! составляла 328 200 человек, или 0,5% населения России в возрасте старше 16 лет.

По словам директора по маркетингу Hello! Евгении Головко, новым издателем стала компания «Медиа технология». Источник издания утверждает, что новый собственник Hello! — Владимир Помукчинский, совладелец российской версии журнала L’Officiel.

Журнал Hello! стал уже третьим брендом, возобновившим выпуск бумажных номеров в России в 2021 году. Так, в феврале издательский дом Independent Media объявил о перезапуске Men’s Health. Одновременно с выходом журнала перезапущен сайт издания. В России Men’s Health выходил с 1998 года, выпуск прекратился в декабре 2019 года. Основатель издававшего Men’s Health ООО «Ясно паблишинг» объяснил закрытие издания тем, что «доходы от рекламы значительно снизились во всем печатном сегменте».

С начала года возобновил выход и журнал «Вокруг света». Журнал сменил собственника, теперь его планируют выпускать 12 раз в год. Журнал в 2021 году выпустил уже три номера каждый тиражом 120 000 экземпляров. По данным Mediascope, в марте — июле 2020 года аудитория одного номера «Вокруг света» составила 2,4 млн человек, или 3,9% населения России.