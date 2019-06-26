Herald Sun стал платить журналистам за подписчиков

Австралийский таблоид Herald Sun (входит в News Corp. Руперта Мердока) предлагает своим авторам небольшой гонорар за привлечение пользователей из соцсетей.

Для этого нужно просто достичь определенных показателей количества подписчиков сайта. И когда они будут достигнуты, авторы получат от $10 до $50 наличными.

Сайт Herald Sun закрыт пэйволом. И когда материал с сайта уходит в соцсети, прочитать его так просто нельзя. Но пользователям дается возможность купить доступ. И таким образом определяются подписчики, которых привлек конкретный материал и стимулировал на покупку. Второй фактор, влияющий на сумму премии — количество просмотров материала.

Все эти данные открыты для авторов. Они могут отслеживать показатели своих материалов через собственную систему аналитики издания.