Херсонский суд продлил арест Вышинского

Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 27 января, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Он отметил, что ходатайство следствия о продлении ареста удовлетворено частично.

Доманский подаст апелляцию на это решение.

Накануне адвокат подавал прошение об освобождении Вышинского под свое личное поручительство. Кроме того, защитники просили суд о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Суд отклонил все ходатайства.

Фото: riafan.ru