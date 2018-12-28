Херсонский суд продлил арест Вышинского

Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 27 января, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Он отметил, что ходатайство следствия о продлении ареста удовлетворено частично.
Доманский подаст апелляцию на это решение.
Накануне адвокат подавал прошение об освобождении Вышинского под свое личное поручительство. Кроме того, защитники просили суд о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Суд отклонил все ходатайства.
Источник: РИА Новости Фото: riafan.ru