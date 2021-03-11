Хинштейн предложил запретить журналистам приближаться к правоохранителям на митингах

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов, работающим на массовых акциях.

«Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков УМВД или омоновцев, то, конечно, это ни в какие ворота не лезет», - сказал Хинштейн на расширенном заседании комитета, посвященном обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

По его мнению, решением мог бы стать «какой-то периметр, условно говоря, ближе которого журналист не должен приближаться к сотруднику правоохраны, находясь на массовой акции».

«Особенно, если речь идет об акции несанкционированной, — полметра, метр», — считает парламентарий. Депутат уверен, что, с одной стороны, такая мера «гарантирует абсолютную безопасность» для журналиста. «Ему ничто не угрожает в этой ситуации. С другой стороны, это не создает никакой провокативной ситуации», — отметил Хинштейн.