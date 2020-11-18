Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что окончательного решения о ликвидации Россвязи и Роспечати не принято, но их функционал невелик, поэтому упразднение не несет рисков для отрасли.

Ранее Хинштейн заявил газете «Известия», что обсуждается идея ликвидации Россвязи и Роспечати:

Решение об упразднении окончательно не принято, хотя оно действительно обсуждается. В случае если такое решение будет принято, то функционал агентств может быть передан напрямую министерству.

Он напомнил, что такие прецеденты уже были. Например, агентство Росздрав было присоединено к Минздраву: