История журналистского образования в России: от идеологии к технологии

История отечественного журналистского образования началась с ХХ века, хотя попытки организовать обучение журналистов впервые были предприняты в России во второй половине XIX века. Связаны они были с тем, что после отмены крепостного права в несколько раз увеличилось число газет и журналов, из-за чего встал вопрос о профессиональных кадрах.

Штаты редакций комплектовались в то время из случайных и сомнительных людей, часто не имевших постоянного места работы. Первые попытки создать школу журналистики были предприняты в 1902 году в Петербурге, но дальше проекта дело не продвинулось. Через 3 года курсы для журналистов были организованы в Москве. Учеба началась 1 февраля 1905 года, но уже в декабре она была прекращена из-за Декабрьского вооруженного восстания. Других учебных заведений по обучению журналистов в России до революции не существовало.

После революции 1917 года новая власть активно участвовала в становлении отечественного журналистского образования. Его развитию был посвящен восьмой съезд партии (март 1919), который предлагал серьезно озаботиться комплектованием редакций профессиональными журналистами. В результате в том же году была открыта школа журналистов при РОСТЕ. Ее стратегическая задача — подготовить рабочих и крестьян, склонных к журналистской работе.

В 1921 году школа журналистки преобразовалась в Институт красных журналистов. В задачи института входила подготовка опытных редакторов, литературных критиков, заведующих редакционными отделами, ответственных секретарей, хроникеров, выпускающих.

В 1922 году с открытием Государственного института журналистов (ГИЖ) стратегия журналистского образования была изменена. На III Всероссийском съезде работников печати встал вопрос о том, что журналистское образование должно давать не только практическую, но и широкую общеобразовательную подготовку. Важной считалась идеологическая подготовка будущих журналистов, поэтому ГИЖ был переименован в Коммунистический институт журналистики (КИЖ). Правила приема гласили, что приниматься будут только члены партии с трехгодичным стажем, поработавшие в газетах в качестве рабочих и сельских корреспондентов. Все преподавание подчиняется задачам партийной подготовки.

Профессиональные дисциплины уступили пальму первенства дисциплинам идеологического характера. Магистральное направление развития журналистского образования было определено И.В. Сталиным следующим образом: «…некоторому минимуму техники журналистики обучать их, конечно, надо, но основное не в этом. Основное в том, чтобы они выработали в себе чутье журналиста-общественника, без которого корреспондент не может выполнять свою миссию и которое не может быть привито какими-либо искусственными мерами обучения…».

Обучение журналистов в системе университетов началось в 40-50-е годы. Этому способствовала в определенной степени общая разидеологизация страны: после победы над фашизмом люди почувствовали себя более свободно, стали менее терпимы к жестким идеологическим нормам. Начавшаяся в 1950-е годы демократизация общества также отразилась на стратегии журналистского образования, что выразилось не только в переносе центра обучения журналистов в менее политизированные по сравнению с партийными школами университеты, но и в расширении перечня гуманитарных и профессиональных дисциплин. Обязательным стал выпуск учебных газет, радио- и телепрограмм. Была предусмотрена специализация студентов для работы в газетах и журналах, на телевидении, радиовещании, специализация по редактированию массовой литературы, по литературно-художественной критике, теории и практике перевода. В 1970-е годы был введен творческий конкурс для абитуриентов, практика в СМИ, дисциплина «Технология журналистского творчества», в рамках которой велось обучение методам журналистской работы.

Начавшееся в 90-е годы реформирование страны повлекло за собой и перемены в подготовке журналистов. Если в советский период образовательный процесс был направлен, прежде всего, на формирование мировоззрения специалиста, то в постсоветское время возникла новая стратегия подготовки журналистов. Будущему журналисту дали возможность самостоятельно формировать свои взгляды, свою точку зрения на различные общественные процессы. Как подчеркивает декан факультета журналистики Московского государственного университета Я. Н. Засурский, современное журналистское образование базируется на философском и политическом плюрализме, на свободе выбора студентами собственной философской и политической позиции.

Вместе с тем, все громче стали говорить о том, что журфаки повсеместно готовят журналистов, решительно не пригодных для работы в современных медиа. В свое время журналист Александр Архангельский назвал факультеты журналистики — факультетами ненужных вещей. И его заявление вызвало бурную реакцию как среди журналистов, так и среди преподавателей журфаков. О журналистском образовании в разные годы высказывались на страницах ЖУРНАЛИСТА известные российские и иностранные журналисты. Они по-разному оценили для себя важность получения журналистского образования в системе университета.