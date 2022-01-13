Одна на всех: из истории отечественной журналистики

В 1917 году Максим Горький начинает публиковать в газете «Новая жизнь» свои «Несвоевременные мысли». «Буревестника революции» тут же обвинили в том, что «он заговорил языком врагов рабочего класса», а газету закрыли. «Несвоевременные мысли» были изданы только после перестройки, как и «Окаянные дни» уехавшего в эмиграцию Ивана Бунина.

Закрытие оппозиционных изданий привело к митингу 19 ноября 1917 года. В центре сопротивления новому режиму была газета «Русские ведомости» — печатный орган конституционных демократов. Ответом стал ввод военной цензуры, были также учреждены революционные трибуналы печати.

Тогда же начала формироваться дифференцированная система советской печати: издания партийной прессы («Известия ВЦИК»), отраслевая пресса для рабочих («Гудок»), центральная пресса («Известия народного комиссариата по военным делам», «Коммунар», «Вечерняя красная газета»), крестьянская пресса («Деревенская правда», «Деревенская беднота», «Беднота»). Развивается радиовещание: по радиотелеграфу передаются правительственные сообщения.

Колесики и винтики

В период Гражданской войны появляется советская военная пресса. К концу 1918 года возникли фронтовые, армейские и краснофлотские газеты, подпольная и партизанская печать. 19 июля 1918 года был принят декрет о централизации РСФСР, который дал старт созданию государственной сети радио.

13 ноября 1918 года был создан Российский союз советских журналистов, почетными председателями избраны были председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин, нарком по иностранным делам Лев Троцкий, а также основатель компартии Германии Карл Либкнехт. Первыми членами союза стали главный редактор «Правды» Николай Бухарин, нарком просвещения Анатолий Луначарский, член комиссии Наркомпроса Надежда Крупская, поэт Сергей Есенин. Инициатором его создания выступил публицист Михаил Осоргин. В 1919 РССЖ был переименован в Коммунистический союз журналистов. В 1930 году союз был распущен и возобновил свою деятельность только в 1959 году.

В период нэпа, когда возникла необходимость повышать уровень профессиональной подготовки журналистов, в Москве в 1921 году открыли институт журналистики. В 1922 году утверждается государственная сеть рабоче-крестьянских газет. И тогда же — что характерно — Главлит, который осуществлял цензуру печатных произведений и защиту государственных секретов в средствах массовой информации (просуществовал до 1991 г.).

В 1920 году возобновляется выход ЖУРНАЛИСТА под названием, естественно, «Красный журналист». В 1922-м журнал вернул себе прежнее имя, под которым прожил до 1933 года. В 20-е годы ЖУРНАЛИСТ был обучающей площадкой: на его страницах большое внимание уделялось как теории журналистики, так и практическим советам по части журналистского мастерства. Авторы писали о недостатках советских газет, об их пустозвонстве, заштампованности, отсутствии заботы о читателе, размышляли о роли сенсации в газете, об элементах «желтизны», о расстановке материалов на газетной полосе. Во многом успех журнала ЖУРНАЛИСТ определяла личность одного из его редакторов ˗˗ Александра Львовича Курса, который в 1927 году в Новосибирске создал медиаобразовательный, как сказали бы сегодня, проект регионального масштаба: осуществил выпуск специализированного издания ˗˗ пособия для журналистов под названием «Газетчик». Журнал был практическим подспорьем для многих молодых журналистов, часто из числа активистов или вчерашних красноармейцев. Многие из них не имели серьезного образования, и просветительская функция профессионального издания была велика. Так же точно местные газеты были не только и часто не столько источником информации, трудно переоценить их участие в «ликбезе» — ликвидации безграмотности в стране, где больше 70 процентов населения не умело читать и писать.

К. ПЕТРОВИН (настоящее имя К.П. Новицкий, ректор Института журналистики):

«Сравнивая методы нашей работы с опытом американских и европейских школ журналистики, мы видим, что не ошиблись в избрании основных путей научно-преподавательской работы. Методы преподавания газетоведения, выработанные нами, вполне совпадают с методами и системой преподавания, проверенными почти 25-летней практикой высших школ журналистики за границей… семинары, практикумы и кабинет газетной техники — вот те мастерские, в которых студенты учатся газетной технике, газетному письму, выковывают ясный, сжатый, боевой стиль».

ЖУРНАЛИСТ, 1925

В 20-е годы выходят литературно-художественные журналы: «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия». На страницах литературных журналов идет бурная дискуссия, перерастающая в настоящую «войну» творческих группировок, в частности, РАПП и «Перевал». 1920-е — период активного творческого поиска, эксперимента. В «Гудке» публикуется Михаил Булгаков, его фельетоны «О пользе алкоголизма», «Залог любви», «Пожар» и другие пользуются успехом у читателя. Михаил Зощенко постоянно сотрудничает с журналами «Дрезина», «Красный ворон», «Огонек», «Красный журнал для всех», он постоянный автор сатирических журналов «Бузотер», «Смехач», «Бегемот», «Чудак», «Ревизор», «Мухомор». Владимир Маяковский сотрудничает с «Окнами РОСТА». Развивалась журнальная графика. В годы нэпа выходили журналы мод, интерьера, не имеющие ничего общего с официальной советской пропагандой, все они, как и многочисленные литературные и артистические группы, были ликвидированы к концу 20-х вместе с нэпом. Настала эпоха первых пятилеток, трудового энтузиазма и «закручивания гаек».

В 20-е годы в Париже, Харбине, Берлине, Праге возникали издания, созданные представителями русской эмиграции: «Голос России», «Время», «Русь», «Бодрость», «Возрождение», в парижской газете «Последние новости» публиковались Иван Бунин, Владимир Набоков, Константин Бальмонт и другие писатели, ученые, депортированные из России на «философском пароходе» в 1922 году.

СССР — не место для дискуссий

В 1930-е годы в стране сложилась система разветвленной многонациональной советской печати: центральные, республиканские, областные газеты. Выходили газеты на национальных языках. Все газеты финансировались из союзных, республиканских, местных или ведомственных бюджетов и являлись органами партийных, государственных, местных структур, профсоюзов или ведомств.

В 1934 году состоялся первый съезд советских писателей, который утвердил «единственно верный», как генеральная линия партии, художественный метод — социалистический реализм. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. создаются отделения или корпункты Телеграфного агентства Советского Союза, что приводит к утверждению в стране единой государственной информационной службы. Формирование «информационной вертикали» в СССР шло параллельно с ужесточением внутренней политики, «обострением классовой борьбы» и окончательным установлением режима единоличной власти Иосифа Сталина.