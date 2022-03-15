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Как «новая этика» меняет медиа

Разбираемся на примере трех крупных медиаскандалов

За последние несколько лет многим зарубежным изданиям пришлось на себе ощутить, насколько внутренняя жизнь редакций зависит от того, что происходит в информационном поле. ЖУРНАЛИСТ разобрался в трех крупных медиаскандалах, связанных с американскими репортерами Чарли Роузом, Алексис Джонсон и Крисом Куомо. За что сейчас можно потерять или обрести место в престижном зарубежном издании и при чем тут «новая этика»?

 

1.   Дело Чарли Роуза

Кто: Чарли Роуз — американский телеведущий. Двукратный обладатель премии «Эмми» в номинациях «Выдающееся интервью» и «Выдающийся интервьюер в телерепортаже» и премии Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение. Он брал интервью у президента Сирии Башара Асада (2013) и Владимира Путина (2015) и вел пленарное заседание XIX Петербургского международного экономического форума. В прошлом Роуз — ведущий авторского шоу с интервью на PBS и соведущий утренней программы новостей This Morning на CBS.

 

Когда все изменилось: Ночью 20 ноября 2017 Роуза стремительно уволили с CBS, чуть позже журналист лишился и авторского шоу на PBS и стал персоной нон грата в американских медиа. Это положение сохраняется и сейчас. Последние новости, связанные с Роузом, — исключительно об очередных исках против него.

 

Что произошло: 2017-й — год начала кампании #MeToo, участники которой делятся болезненным опытом перенесенного сексуального насилия, часто со стороны работодателей. Восемь коллег Чарли Роуза заявили, что на протяжении нескольких лет, с 1990-х по 2011-й, Роуз вел себя неподобающе: намекал на близость, звонил в ночи и делился непристойными фантазиями, трогал и расхаживал перед ними обнаженным прямо во время работы. Девушкам и женщинам, которые заявили о нежелательном внимании, на момент приставаний было от 21 года до 37 лет.

«Потребовалось десять лет и яростный момент культурного переосмысления, чтобы я поняла, что на самом деле происходило. Он был сексуальным хищником, а я была его жертвой», — сказала Риа Браво, бывший помощник продюсера в шоу Роуза на PBS.

Телеведущий неоднократно извинялся за то, как вел себя в прошлом, но бывших коллег это не остановило. В 2019 году против него подали еще один иск — от экс-визажиста Джины Ригги, у которой, кстати, как и Роуза, есть номинация на «Эмми». Чарли Роуз, по словам Ригги, насмехался над ее весом, а однажды так разозлился, что выкрутил ей руку — от ударов визажист отбивалась зеркалом. Дело идет до сих пор, в прошлом году Чарли Роуз и его адвокаты подали ответный иск — утверждают, что поведение телеведущего было лишь «мелочными придирками» и «пустяковыми неудобствами».

 

Урок истории: Хорошая история — та, которая еще долго может чему-то учить. Так и случилось с делом Чарли Роуза — теперь на его примере американским студентам-журналистам преподают этику. В Техасском университете в Остине есть спецкурс «Этическое лидерство в редакциях», который вуз проводит совместно с НКО The Press Forward. Читается курс на основе исследования «#MeToo, Чарли Роуз и практика работы отдела новостей».

Начинающих журналистов обучают, как стать эффективными и этичными лидерами, «чтобы они могли создавать медиа, свободные от сексуальных домогательств и дискриминации при приеме на работу». В ходе курса студенты разбирают случай Роуза и обсуждают, как бы они повели себя, если бы работали вместе с опальным телеведущим и заметили, как он запугивает и/или сексуально домогается их коллег.

Курс разделен на несколько частей: лекции, изучение законодательной базы и дискуссии. Основной документ, по которому обучают студентов, — VII Закон о гражданских правах 1964 года, который запрещает сексуальные домогательства на рабочем месте и пресекает любую дискриминацию при приеме на работу.

Кэролин МакГурти Саппл, исполнительный директор The Press Forward, уверена, что история падения Чарли Роуза наглядно демонстрирует, как важно, чтобы в редакциях развивалась здоровая корпоративная культура, а руководители понимали, что у каждого их неосторожного действия есть последствия. Материалы исследования бесплатны для всех американских учреждений, в которых преподают журналистику.

 

2.   Дело Алексис Джонсон

Кто: Алексис Джонсон — американская журналистка. Джонсон — молодой специалист, недавно получившая степень магистра в Темпльском университете. У нее есть опыт работы на телевидении — ведущей программы новостей Temple и WVVA News. С 2018 по 2020 год — сотрудник Питтсбургской Post-Gazette — крупнейшей газеты региона. Джонсон отвечала за соцсети издания и готовила репортажи.

 

Когда все изменилось: В начале июня 2020 года Алексис отстранили от освещения протестов, которые в то время бушевали в Америке после смерти Джорджа Флойда. Народ выступал против расизма и насилия в отношении темнокожих. Серия протестов вылилась в кампанию Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которая стала одним из главных событий эпохи «новой этики».

 

Что произошло: Когда в Питтсбурге начались протесты, город мгновенно стал похож на большую свалку — улицы заполнились мусором. Алексис опубликовала твит: «Ужасающие сцены и последствия действий эгоистичных мародеров, которым наплевать на этот город!!!!!.... О, подождите, извините. Нет, это фотографии с концерта Кенни Чесни. Упс» и прикрепила фотографии грязных улиц Питтсбурга. В тот же день на планерке, вместо того чтобы выслушать идеи Джонсон по освещению протестов, редакторы запретили ей писать на эту тему. Якобы своим твитом она оскорбила BLM. Сама Алексис — темнокожая американка, дочь полицейского и офицера службы пробации, и запрет освещать историю о расовой несправедливости и полиции для нее стал ударом. Она устроила скандал и подала на газету в суд.

В иске утверждается, что руководство нарушило законы о гражданских правах 1866 и 1964 годов, приняв ответные меры против тех, кто выступает против расовой дискриминации или протестует против нее. Причем, как утверждает Джонсон, на тему протестов пошутил и ее белый коллега, но к нему никаких санкций не применили — просто попросили быть осторожнее. На сторону Джонсон встали не только члены профсоюза и сотрудники газеты, но и пользователи Twitter — чтобы поддержать девушку, они стали репостить ту самую запись (сейчас у нее больше 50 тысяч ретвитов). Руководство издания стоит на своем — Алексис повела себя неэтично, когда открыто высказала свою позицию по теме, которую газете еще предстоит освещать.

 

Урок истории: Вскоре после иска кадровый состав газеты изменился — уволили двух редакторов, которые когда-то запретили журналистке освещать протесты. Сама Джонсон гордо хлопнула дверью — и в итоге ее радушно приняли на работу в Vice News. Дело еще идет — судья отклоняет ходатайства руководства о прекращении разбирательств.

Эта история в том числе о двойных стандартах — ведь у издания уже был опыт, когда журналист, напрямую связанный с темой и высказывавшийся о ней лично, продолжал ее освещать. Корреспондент Post-Gazette Эндрю Голдстейн в 2018 году выпустил серию материалов о массовых убийствах в синагоге «Древо жизни», несмотря на то что он сам еврей и живет рядом с местом преступления. За материалы, посвященные событиям 2018 года, Голдстейн получил Пулитцеровскую премию. По его словам, чем разнообразнее редакция, тем успешнее она осветит события, связанные с отдельными группами людей, — из-за причастности журналисты будут изначально знать о теме больше.

 

3.   Дело Криса Куомо

Кто: Крис Куомо — американский тележурналист, бывший ведущий шоу «Прайм-тайм Куомо» на CNN. Клан Куомо известен своей политической династией — большинство родственников Криса построили карьеру в органах власти. На его полке стоит шесть премий «Эмми» в номинациях «Выдающееся освещение текущего события в прямом эфире — крупная форма», «Выдающаяся утренняя программа» и «Выдающаяся регулярная новостная программа с анализом основного текущего события». С 2006 по 2009 год Куомо был корреспондентом Good Morning America — освещал войну с терроризмом, вел прямые эфиры из Пакистана, Афганистана и Ирака. С 2013 года работал на CNN.

 

Когда все изменилось: 29 ноября 2021 года CNN отстранил Куомо «на неопределенный срок», а еще через несколько дней журналиста уволили за неэтичное поведение.

 

Что произошло: Дело Куомо напоминает снежный ком — с каждым днем оно прирастает дополнительными обвинениями и свидетелями. Брат Криса, Эндрю Куомо, был губернатором штата Нью-Йорк с 2011 по 2021 год, но в конце прошлого года вынужденно ушел в отставку после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. В одном из выпусков передачи на CNN Крис предупредил зрителей, что не сможет освещать новости, связанные с его братом, потому что не хочет давать необъективные оценки происходящему.

Однако после отставки губернатора генеральная прокуратура Нью-Йорка опубликовала документы расследования, и, судя по ним, Крис активно помогал брату — использовал контакты в СМИ, чтобы выйти на свидетелей, и даже составлял заявления от лица Эндрю. Роль сыграло юридическое прошлое Куомо — он успел поработать спецкором по вопросам права и правосудия в ABC News.

Вскоре в сексуальных домогательствах стали обвинять не только брата Криса, но и его самого. В CNN стали обращаться женщины, которые ранее работали с Куомо. По словам руководства издания, они подкрепляли слова доказательствами, какими — не уточняется. А в The New York Times появилась колонка «Крис Куомо сексуально домогался меня. Я надеюсь, что он использует свою власть для перемен». Автор — бывший начальник Куомо по ABC News Шелли Росс: «Теперь, когда я думаю об этом... мне стыдно», — гласила тема письма, которое господин Куомо написал мне в 2005 году, через час после того, как он сексуально домогался меня на вечеринке в честь ухода коллеги из ABC. <…> Я была на вечеринке с мужем, который сидел позади меня на пуфике и потягивал диетическую колу, пока я разговаривала с друзьями по работе. Когда Куомо вошел в бар в Верхнем Вест-Сайде, он подошел ко мне и поприветствовал меня крепким медвежьим объятием…» — пишет Росс.

Некоторые сотрудники CNN утверждают, что эта колонка убедила руководство телеканала в виновности Куомо. После внутреннего расследования телеведущего уволили. Следом за увольнением из CNN Куомо попросили на выход и с радиостанции, где он вел ежедневную передачу и участвовал в записи подкастов. А издательство HarperCollins отказалось выпускать книгу Куомо с анализом пандемии и президентства Дональда Трампа. Сейчас Крис судится с CNN и требует возместить ему деньги, которые канал должен был выплатить по договору.

 

Урок истории: Уволив Криса Куомо, телеканал CNN остался без основной новостной передачи прайм-тайма. Следом ушли зрители — просмотры телеканала в 21:00, когда шла программа Куомо, сократились почти наполовину. Раньше передачи прайм-тайма CNN собирали в среднем 293 000 человек в возрасте от 25 до 54 лет — основную целевую аудиторию рекламодателей. Теперь их число упало до 147 000 зрителей.

Руководство все еще решает, кого именно из журналистов привлечет к работе в прайм-тайм, а пока побыть «главными» дают разным телеведущим. Одно известно точно — без «новой этики» тут не обходится. Глава CNN Джефф Цукер объявил сотрудникам, что при выборе замены Куомо компания будет руководствоваться принципами многообразия: «Очевидно, как мы уже говорили, разнообразие — тот фактор, который мы будем принимать во внимание», — сказал Цукер. Такая позиция теперь обязательна для любого руководителя западного издания. Кандидатами на роль главного ведущего будут не только белые цисгендерные мужчины, как случалось раньше, а профессионалы любого пола, цвета кожи и ориентации.

 
Иллюстрация: shutterstock.com
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15 марта 2022

Мар 15, 2022

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Как «новая этика» меняет медиа
Разбираемся на примере трех крупных медиаскандалов

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