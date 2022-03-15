Как «новая этика» меняет медиа

За последние несколько лет многим зарубежным изданиям пришлось на себе ощутить, насколько внутренняя жизнь редакций зависит от того, что происходит в информационном поле. ЖУРНАЛИСТ разобрался в трех крупных медиаскандалах, связанных с американскими репортерами Чарли Роузом, Алексис Джонсон и Крисом Куомо. За что сейчас можно потерять или обрести место в престижном зарубежном издании и при чем тут «новая этика»?

1. Дело Чарли Роуза

Кто: Чарли Роуз — американский телеведущий. Двукратный обладатель премии «Эмми» в номинациях «Выдающееся интервью» и «Выдающийся интервьюер в телерепортаже» и премии Пибоди за выдающийся вклад в радио и телевидение. Он брал интервью у президента Сирии Башара Асада (2013) и Владимира Путина (2015) и вел пленарное заседание XIX Петербургского международного экономического форума. В прошлом Роуз — ведущий авторского шоу с интервью на PBS и соведущий утренней программы новостей This Morning на CBS.

Когда все изменилось: Ночью 20 ноября 2017 Роуза стремительно уволили с CBS, чуть позже журналист лишился и авторского шоу на PBS и стал персоной нон грата в американских медиа. Это положение сохраняется и сейчас. Последние новости, связанные с Роузом, — исключительно об очередных исках против него.

Что произошло: 2017-й — год начала кампании #MeToo, участники которой делятся болезненным опытом перенесенного сексуального насилия, часто со стороны работодателей. Восемь коллег Чарли Роуза заявили, что на протяжении нескольких лет, с 1990-х по 2011-й, Роуз вел себя неподобающе: намекал на близость, звонил в ночи и делился непристойными фантазиями, трогал и расхаживал перед ними обнаженным прямо во время работы. Девушкам и женщинам, которые заявили о нежелательном внимании, на момент приставаний было от 21 года до 37 лет.

«Потребовалось десять лет и яростный момент культурного переосмысления, чтобы я поняла, что на самом деле происходило. Он был сексуальным хищником, а я была его жертвой», — сказала Риа Браво, бывший помощник продюсера в шоу Роуза на PBS.

Телеведущий неоднократно извинялся за то, как вел себя в прошлом, но бывших коллег это не остановило. В 2019 году против него подали еще один иск — от экс-визажиста Джины Ригги, у которой, кстати, как и Роуза, есть номинация на «Эмми». Чарли Роуз, по словам Ригги, насмехался над ее весом, а однажды так разозлился, что выкрутил ей руку — от ударов визажист отбивалась зеркалом. Дело идет до сих пор, в прошлом году Чарли Роуз и его адвокаты подали ответный иск — утверждают, что поведение телеведущего было лишь «мелочными придирками» и «пустяковыми неудобствами».

Урок истории: Хорошая история — та, которая еще долго может чему-то учить. Так и случилось с делом Чарли Роуза — теперь на его примере американским студентам-журналистам преподают этику. В Техасском университете в Остине есть спецкурс «Этическое лидерство в редакциях», который вуз проводит совместно с НКО The Press Forward. Читается курс на основе исследования «#MeToo, Чарли Роуз и практика работы отдела новостей».

Начинающих журналистов обучают, как стать эффективными и этичными лидерами, «чтобы они могли создавать медиа, свободные от сексуальных домогательств и дискриминации при приеме на работу». В ходе курса студенты разбирают случай Роуза и обсуждают, как бы они повели себя, если бы работали вместе с опальным телеведущим и заметили, как он запугивает и/или сексуально домогается их коллег.

Курс разделен на несколько частей: лекции, изучение законодательной базы и дискуссии. Основной документ, по которому обучают студентов, — VII Закон о гражданских правах 1964 года, который запрещает сексуальные домогательства на рабочем месте и пресекает любую дискриминацию при приеме на работу.

Кэролин МакГурти Саппл, исполнительный директор The Press Forward, уверена, что история падения Чарли Роуза наглядно демонстрирует, как важно, чтобы в редакциях развивалась здоровая корпоративная культура, а руководители понимали, что у каждого их неосторожного действия есть последствия. Материалы исследования бесплатны для всех американских учреждений, в которых преподают журналистику.

2. Дело Алексис Джонсон

Кто: Алексис Джонсон — американская журналистка. Джонсон — молодой специалист, недавно получившая степень магистра в Темпльском университете. У нее есть опыт работы на телевидении — ведущей программы новостей Temple и WVVA News. С 2018 по 2020 год — сотрудник Питтсбургской Post-Gazette — крупнейшей газеты региона. Джонсон отвечала за соцсети издания и готовила репортажи.

Когда все изменилось: В начале июня 2020 года Алексис отстранили от освещения протестов, которые в то время бушевали в Америке после смерти Джорджа Флойда. Народ выступал против расизма и насилия в отношении темнокожих. Серия протестов вылилась в кампанию Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которая стала одним из главных событий эпохи «новой этики».

Что произошло: Когда в Питтсбурге начались протесты, город мгновенно стал похож на большую свалку — улицы заполнились мусором. Алексис опубликовала твит: «Ужасающие сцены и последствия действий эгоистичных мародеров, которым наплевать на этот город!!!!!.... О, подождите, извините. Нет, это фотографии с концерта Кенни Чесни. Упс» и прикрепила фотографии грязных улиц Питтсбурга. В тот же день на планерке, вместо того чтобы выслушать идеи Джонсон по освещению протестов, редакторы запретили ей писать на эту тему. Якобы своим твитом она оскорбила BLM. Сама Алексис — темнокожая американка, дочь полицейского и офицера службы пробации, и запрет освещать историю о расовой несправедливости и полиции для нее стал ударом. Она устроила скандал и подала на газету в суд.

В иске утверждается, что руководство нарушило законы о гражданских правах 1866 и 1964 годов, приняв ответные меры против тех, кто выступает против расовой дискриминации или протестует против нее. Причем, как утверждает Джонсон, на тему протестов пошутил и ее белый коллега, но к нему никаких санкций не применили — просто попросили быть осторожнее. На сторону Джонсон встали не только члены профсоюза и сотрудники газеты, но и пользователи Twitter — чтобы поддержать девушку, они стали репостить ту самую запись (сейчас у нее больше 50 тысяч ретвитов). Руководство издания стоит на своем — Алексис повела себя неэтично, когда открыто высказала свою позицию по теме, которую газете еще предстоит освещать.

Урок истории: Вскоре после иска кадровый состав газеты изменился — уволили двух редакторов, которые когда-то запретили журналистке освещать протесты. Сама Джонсон гордо хлопнула дверью — и в итоге ее радушно приняли на работу в Vice News. Дело еще идет — судья отклоняет ходатайства руководства о прекращении разбирательств.

Эта история в том числе о двойных стандартах — ведь у издания уже был опыт, когда журналист, напрямую связанный с темой и высказывавшийся о ней лично, продолжал ее освещать. Корреспондент Post-Gazette Эндрю Голдстейн в 2018 году выпустил серию материалов о массовых убийствах в синагоге «Древо жизни», несмотря на то что он сам еврей и живет рядом с местом преступления. За материалы, посвященные событиям 2018 года, Голдстейн получил Пулитцеровскую премию. По его словам, чем разнообразнее редакция, тем успешнее она осветит события, связанные с отдельными группами людей, — из-за причастности журналисты будут изначально знать о теме больше.

3. Дело Криса Куомо

Кто: Крис Куомо — американский тележурналист, бывший ведущий шоу «Прайм-тайм Куомо» на CNN. Клан Куомо известен своей политической династией — большинство родственников Криса построили карьеру в органах власти. На его полке стоит шесть премий «Эмми» в номинациях «Выдающееся освещение текущего события в прямом эфире — крупная форма», «Выдающаяся утренняя программа» и «Выдающаяся регулярная новостная программа с анализом основного текущего события». С 2006 по 2009 год Куомо был корреспондентом Good Morning America — освещал войну с терроризмом, вел прямые эфиры из Пакистана, Афганистана и Ирака. С 2013 года работал на CNN.

Когда все изменилось: 29 ноября 2021 года CNN отстранил Куомо «на неопределенный срок», а еще через несколько дней журналиста уволили за неэтичное поведение.

Что произошло: Дело Куомо напоминает снежный ком — с каждым днем оно прирастает дополнительными обвинениями и свидетелями. Брат Криса, Эндрю Куомо, был губернатором штата Нью-Йорк с 2011 по 2021 год, но в конце прошлого года вынужденно ушел в отставку после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. В одном из выпусков передачи на CNN Крис предупредил зрителей, что не сможет освещать новости, связанные с его братом, потому что не хочет давать необъективные оценки происходящему.

Однако после отставки губернатора генеральная прокуратура Нью-Йорка опубликовала документы расследования, и, судя по ним, Крис активно помогал брату — использовал контакты в СМИ, чтобы выйти на свидетелей, и даже составлял заявления от лица Эндрю. Роль сыграло юридическое прошлое Куомо — он успел поработать спецкором по вопросам права и правосудия в ABC News.

Вскоре в сексуальных домогательствах стали обвинять не только брата Криса, но и его самого. В CNN стали обращаться женщины, которые ранее работали с Куомо. По словам руководства издания, они подкрепляли слова доказательствами, какими — не уточняется. А в The New York Times появилась колонка «Крис Куомо сексуально домогался меня. Я надеюсь, что он использует свою власть для перемен». Автор — бывший начальник Куомо по ABC News Шелли Росс: «Теперь, когда я думаю об этом... мне стыдно», — гласила тема письма, которое господин Куомо написал мне в 2005 году, через час после того, как он сексуально домогался меня на вечеринке в честь ухода коллеги из ABC. <…> Я была на вечеринке с мужем, который сидел позади меня на пуфике и потягивал диетическую колу, пока я разговаривала с друзьями по работе. Когда Куомо вошел в бар в Верхнем Вест-Сайде, он подошел ко мне и поприветствовал меня крепким медвежьим объятием…» — пишет Росс.

Некоторые сотрудники CNN утверждают, что эта колонка убедила руководство телеканала в виновности Куомо. После внутреннего расследования телеведущего уволили. Следом за увольнением из CNN Куомо попросили на выход и с радиостанции, где он вел ежедневную передачу и участвовал в записи подкастов. А издательство HarperCollins отказалось выпускать книгу Куомо с анализом пандемии и президентства Дональда Трампа. Сейчас Крис судится с CNN и требует возместить ему деньги, которые канал должен был выплатить по договору.

Урок истории: Уволив Криса Куомо, телеканал CNN остался без основной новостной передачи прайм-тайма. Следом ушли зрители — просмотры телеканала в 21:00, когда шла программа Куомо, сократились почти наполовину. Раньше передачи прайм-тайма CNN собирали в среднем 293 000 человек в возрасте от 25 до 54 лет — основную целевую аудиторию рекламодателей. Теперь их число упало до 147 000 зрителей.

Руководство все еще решает, кого именно из журналистов привлечет к работе в прайм-тайм, а пока побыть «главными» дают разным телеведущим. Одно известно точно — без «новой этики» тут не обходится. Глава CNN Джефф Цукер объявил сотрудникам, что при выборе замены Куомо компания будет руководствоваться принципами многообразия: «Очевидно, как мы уже говорили, разнообразие — тот фактор, который мы будем принимать во внимание», — сказал Цукер. Такая позиция теперь обязательна для любого руководителя западного издания. Кандидатами на роль главного ведущего будут не только белые цисгендерные мужчины, как случалось раньше, а профессионалы любого пола, цвета кожи и ориентации.