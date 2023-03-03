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Краткая история кинокритики: от газетных объявлений до блогов на YouTube

Как журналисты учились рассказывать о кино

Когда кино только появилось, рецензии приходилось писать спортивным корреспондентам и новостникам. После Второй мировой критики так устали от плохих фильмов, что взяли камеры в руки и начали снимать сами. А в 70-е превратились в звезд — миллионы узнали о них благодаря телевизору и радио.

ЖУРНАЛИСТ разобрался, как кинокритика проделала путь от простых заметок до сложносочиненных эссе и развлекательных шоу. Мы изучали в том числе англоязычные книги и научные статьи. Полный список — в конце.

 

Начало двадцатого века: объявления в газетах

К началу века Томас Эдисон уже изобрел кинетоскоп, братья Люмьер провели первый в мире кинопоказ, а бывший фокусник Жорж Мельес продолжал эксперименты с монтажом. Кино обретало язык, но было скорее аттракционом, чем искусством. Операторы снимали реальные события на общий план, потому тогда даже смена крупности считалась браком.

Рекламные объявления из The Optical Lantern Journal, 1891. Источник: mediahistoryproject.org
Рекламные объявления из The Optical Lantern Journal, 1891. Источник: mediahistoryproject.org

В 1904-м и 1908-м появились первые тематические журналы: The Optical Lantern and Cinematograph Journal и The Bioscope. Их печатали для работников кино, поэтому внутри были объявления о продаже оборудования и новых премьерах. Иногда журналисты жертвовали информативностью и вскользь выражали свое мнение: называли фильмы «хорошими», а актрис «прелестными»; на таких эпитетах вся аналитика заканчивалась.

 

Двадцатые годы: кино — это новый вид искусства

Настоящая кинокритика родилась, когда фильмы стали такими же сложными, как романы и картины. Эйзенштейн, Гриффит и немецкие экспрессионисты разработали принципы монтажа, художественного оформления и создания сюжета, по которым кино и сериалы снимаются до сих пор. Режиссеры придумали новые определения, с которыми можно было анализировать фильмы; например, слово «монтаж» журналисты взяли из эссе Эйзенштейна.

Обозреватели теперь не просто пересказывали сюжеты, а анализировали. Уже тогда главные англоязычные критики освещали актуальные сейчас темы. В архивах London Evening News можно найти жалобы на засилье аттракционных фильмов и плохие экранизации книг; В Vogue продвигали идею о том, что развлекательность и качество не противоречат друг другу. Фильмы становились все популярнее, а журналы и газеты нанимали в свои штаты новых кинокритиков. Из–за растущего спроса Times открыл первую в истории еженедельную рубрику с кинообзорами The Film World.

 

Тридцатые годы: откат назад

В тридцатые кино окончательно стало развлечением для масс. В Венеции прошел первый в мире кинофестиваль, а в Америке — первая кинопремия «Оскар». В Италии, СССР и Германии фильмы использовались как инструменты государственной пропаганды. Для американцев в «Золотой век Голливуда» кино стало не просто самым массовым развлечением, но и возможностью сбежать от Великой депрессии в мир выдумок и звезд

Показ на первом в мире кинофестивале в Венеции, 1932. Источник: www.labiennale.org
Показ на первом в мире кинофестивале в Венеции, 1932. Источник: www.labiennale.org

Фильмов производилось все больше и больше, поэтому кинокритиков требовалось так много, что рецензии писали даже спортивные обозреватели и работники из других отделов редакции. Они часто появлялись на закрытых премьерах, где близко знакомились со звездами первой величины, и редко высказывали мнение под давлением редакторов и владельцев студий-монополистов. Влияние тоталитаризма в Европе и монополий в Америке снова откатили массовую критику до пересказов. К тому же тогда людей больше интересовали звезды и закрученные сюжеты, чем серьезные художественные достижения.

Интеллектуальный подход сохранила либеральная американская пресса: New Freeman, Hound and Horn, The New Masses и The New Republic. Самым известным рецензентом тех лет был Джеймс Эйджи, который посмертно получил Пулитцеровскую премию. Он писал прозу и лирику, но популярным стал благодаря критике. Эйджи видел в кино большой потенциал, но ему приходилось смотреть сотни паршивых фильмов, чтобы найти что-то стоящее. Зная о произволе студийных боссов, он еще до написания «Авторской теории» называл режиссера главным создателем фильма.

 

От сороковых до шестидесятых: новая волна

После Второй мировой в кинокритику пришли эссеисты. Они не только показывали свой характер в рецензиях, но и стали влиять на кино: создавали новые авторские теории и снимали фильмы сами.

В Италии критики журнала Cinema, среди которых были будущие режиссеры Лукино Висконти и Джузеппе де Сантис, продвигали итальянский неореализм. Благодаря легкой 16-ти миллиметровой камере авторы смогли показать реальную жизнь, которой сторонились дурацкие павильонные комедии. Неореалисты снимали кино прямо на городских улицах среди обедневших слоев населения и послевоенной разрухи.

Первый выпуск журнала Cahiers du Cinéma, апрель 1951. На обложке — кадр из фильма Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Источник: www.cahiersducinema.com
Первый выпуск журнала Cahiers du Cinéma, апрель 1951. На обложке — кадр из фильма Билли Уайлдера «Бульвар Сансет». Источник: www.cahiersducinema.com

Фильмы «Рим — открытый город» и «Похитители велосипедов» влияли на всю Европу. В 50-е члены парижских киноклубов, вдохновленные фильмами итальянцев, а также прогрессивных голливудских режиссеров, Альфреда Хичкока и Джона Форда, создали журнал Cahiers du Cinéma. Работающие там критики, которые осуждали студийное мейнстримное кино, начали снимать фильмы сами. Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Шаброль и другие режиссеры из редакции нарушали правила: снимали с рук, экспериментировали с музыкой, разрушали четвертую стену и делали резкие склейки. Экранизации исторических романов заместили фильмы о подростковом бунте, криминале и сексуальном раскрепощении. Благодаря Трюффо и еще одному известному критику Андреа Базену появилась теория авторского кино. Как художник или композитор, режиссер теперь считался единоличным автором, который полностью создает произведение.

Параллельно в Америке умирал Старый Голливуд и появлялся Новый. К 60-ым правительство США отменило цензурный кодекс Хейса и запретило кинокомпаниям владеть монополиями на прокат. Из–за разорения студий и конкуренции со стороны телевидения, продюсеры стали вкладываться в авангардное и экспериментальное кино, как в Европе. Для дерзких остроумных фильмов вроде «Бонни и Клайда» понадобились такие же критические статьи. В это время в прогрессивных журналах Time, The Nation и The New Yorker работали культовые журналисты: популяризатор авторской теории Эндрю Саррис, Полин Кейл и будущий режиссер Питер Богданович.

Обложка Time с кадром из фильма Артура Пенна «Бонни и Клайд», 1967. Источник: www.bukowskis.com
Обложка Time с кадром из фильма Артура Пенна «Бонни и Клайд», 1967. Источник: www.bukowskis.com

Полин была самой известной и влиятельной фигурой, и сейчас является одним из немногих критиков, которым посвящали фильмы и биографии. Она разгромила «Бегущего по лезвию» так, что Ридли Скотт заручился больше никогда не читать рецензии на его фильмы; настолько критиковала «Звездные войны», что Джордж Лукас назвал в честь нее злодея Генерала Кейла из фильма «Уиллоу». Ее строгость, страстность, сочетание черного юмора и глубокого анализа сделали ее кумиром как зрителей, так и режиссеров и критиков. Чуть позже Квентин Тарантино и Уэс Андерсон будут говорить, что научились снимать кино по ее рецензиям.

 

Семидесятые: критики выступают по ТВ

В начале семидесятых молодой Роджер Эберт написал свои первые статьи. В них можно было впервые увидеть его приятный доступный слог и каноничный четырехзвездочный рейтинг, которым он оценивал фильмы. В 1975-м Эберт стал одним из самых известных людей Америки, когда на телевидении вышла передача Sneak Previews; в ней он вместе с критиком Джином Сискелом обозревал новые фильмы. Сначала шоу транслировалось только в Чикаго, но позже стало настолько известным, что его начали показывать по всей стране на 180-ти телеканалах. Сейчас Sneak Previews — это одна из самых популярных развлекательных программ в истории, которая принесла кинокритику в массы. Два страстных киномана, Сискел и Эберт привлекали обычных американцев своими горячими спорами о новых фильмах.

Джин Сискел и Роджер Эберт в студии Sneak Previews. Источник: www.cinema-crazed.com
Джин Сискел и Роджер Эберт в студии Sneak Previews. Источник: www.cinema-crazed.com

Главы станций и телеканалов тогда так впечатлились успехом шоу, что стали массово нанимать критиков, которые бы также обсуждали фильмы в новостных программах. Чтобы уложиться в небольшое время, они поверхностно оценивали фильмы в категориях «хорошо»/«плохо», и добавляли юмор для развлекательности. Ведущие коротких шоу вроде Today’s Critic’s делали упор не на глубину анализа, а на эксцентричность.

В то же время редакторы стали замечать, что читателей газет и журналов привлекают звездные или буквенные рейтинги, прямо как у отелей и ресторанов. Благодаря им можно было не углубляться в чтение, а просто взглянуть на оценку. Критики добавляли рейтинги и придумывали остроумные эпитеты, которые потом красовались в трейлерах и на афишах. В это время даже придумали специальное определение frankenquotes (цитаты-франкенштейны). Так называли отрывки из рецензий, которые меняли рекламщики со студий: они переставляли слова местами и добавляли восклицательные знаки.

 

Современность: потеря авторитета

В двухтысячном манипуляции рейтингами и красноречивыми цитатами закономерно вылились в скандал: Sony поймали на том, что она использовала в трейлерах и на постерах цитаты несуществующего критика Дэвида Мэннинга. Тогда студия проиграла суд и выплачивала по пять долларов каждому обманутому человеку.

Отзыв несуществующего критика Дейва Мэннинга о фильме Пола Верховена «Невидимка». Источник: hoaxes.org
Отзыв несуществующего критика Дейва Мэннинга о фильме Пола Верховена «Невидимка». Источник: hoaxes.org

Случай с критиком-пустышкой иногда используют, как символ обесценивания профессии в эпоху интернета. Теперь мнение о фильме может высказать любой человек, а твит может стать популярнее большой статьи. В итоге критики из журналов стали частью обезличенных рейтингов на Rotten Tomatoes: сайт считает, сколько фильм получил положительных и негативных рецензий, и выставляет оценку в процентах.

Кинокритику хоронят еще с конца девяностых профессионалы вроде Джеймса Уолкота из Vanity Fair и Джима Хобермана; хотя возможно, что сайты и блоги не убивают профессию, а меняют. За несколько лет до своей смерти, в 2010-м году, Роджер Эберт написал статью «Золотой век кинокритики». Он считал, что мы живем в отличное время, когда про кино пишет самое больше количество людей. Кинокритика хоть и перестала быть профессией, но осталась делом, которое можно любить. Сейчас, кроме обычных зрителей со своими мнениями, в интернете появляются новые эссеисты. На ютуб-каналах вроде Every Frame a Painting и Lessons from the Screenplay фильмы анализируют работники индустрии, которые возвращают в обзор фильмов полноценный интеллектуальный анализ, иронию и искренность, с которыми свои рецензии писали профессионалы прошлого века.

Как в кино и литературе, в критике на месте нескольких титанических фигур появились сотни индивидуальных голосов. Тут можно решить самому, что это означает: смерть профессии или новый этап в ее истории.

Источники

1.   Everyone’s a Critic: Film Criticism Through History and Into the Digital Age, James Battaglia;

2.   History Smackdown: The Evolution of Film Criticism, New York Film Academy;

3.   Critiquing The Critic: The Evolution & Function Of Film Criticism, Matthew Roe;

4.   The birth of film criticism — 100 years ago today, The Guardian, Henry K Miller;

5.   The Complete History of American Film Criticism, Jerry Roberts;

6.   Life Itself (2014), режиссер Стив Джеймс;

7.   What she Said (2018), режиссер Роб Гарвер;

8.   «Кому еще нужна кинокритика?», Михаил Ратгауз.

Иллюстрация на обложке: Freepik
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03 марта 2023

Мар 3, 2023

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