Краткая история кинокритики: от газетных объявлений до блогов на YouTube

Когда кино только появилось, рецензии приходилось писать спортивным корреспондентам и новостникам. После Второй мировой критики так устали от плохих фильмов, что взяли камеры в руки и начали снимать сами. А в 70-е превратились в звезд — миллионы узнали о них благодаря телевизору и радио.

ЖУРНАЛИСТ разобрался, как кинокритика проделала путь от простых заметок до сложносочиненных эссе и развлекательных шоу. Мы изучали в том числе англоязычные книги и научные статьи. Полный список — в конце.

Начало двадцатого века: объявления в газетах

К началу века Томас Эдисон уже изобрел кинетоскоп, братья Люмьер провели первый в мире кинопоказ, а бывший фокусник Жорж Мельес продолжал эксперименты с монтажом. Кино обретало язык, но было скорее аттракционом, чем искусством. Операторы снимали реальные события на общий план, потому тогда даже смена крупности считалась браком.