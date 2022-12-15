Как в России создавалась военная журналистика

Рассматриваем контекст
Последние 15-20 лет сложно представить программу новостей или ленту информагентства без сообщений о вооруженных конфликтах. Военная журналистика давно стала классикой медиасферы и многие годы остается одним из самых востребованных и престижных ее направлений. Но так было не всегда и, например, в первой российской газете «Санкт-Петербургские ведомости» в начале XVIII века новостей из зоны военных действия не было, редактор публиковал информационные сводки с фронтов Северной войны. Знакомая современному читателю военная журналистика с традиционными очерками и репортажами сформировалась гораздо позже.
Опыт зарубежных журналистов
Впервые военная журналистика появилась как медиаявление во время войн с Наполеоном в начале XIX века. До этого газеты и журналы как в России, так и в Европе отделывались от военной информационной повестки краткими сводками с места событий. Но нападения французского императора были настолько неожиданными и вероломными для европейских держав, что сразу же привлекли внимание общественности всего мира. Издания не могли упустить шанс привлечь к себе аудиторию и заработать, поэтому в 1808 году английская газета «Times» отправила в Испанию своего сотрудника Генри Робинсона для освещения войны испанцев с французами.
Заметки журналиста имели оглушительный успех на родине и положили начало новому направлению в журналистике.
Кстати, издания Российской империи не поддались новым жанровом тенденциям. Во время Отечественной войны 1812 года в журналистике и литературе вырос спрос на тексты о национальном самосознания и национальной истории, но эти материалы публиковались в формате авторских колонок, очерков и статей.
Про военный репортаж вновь вспомнили только в середине 1850-ых, когда на берегах Черного моря началась Крымская война. Помня о первом успехе, газета «Times» отправила в Россию сразу несколько репортеров, и эффект от их работы превзошел все ожидания. Журналисты писали не только о военных действиях и происходящих событиях, но также о холере и других болезнях, которые зимой 1853 года охватывают войска союзников. Корреспондент У. Рассел в своих репортажах раскрывал халатность английского правительства, по вине которых гибли множество солдат, и общество негодовало, требуя отставки правительства и прекращения войны. Так военный репортаж предстает не только эффективным способом информирования читателя о событиях с театра военных действий, но и способом манипулирования общественным настроением.
Первые попытки писать о войне в России
Только в 1870 годах военный репортаж появился на страницах и российской периодики. Русско-турецкая война 1870 – 1878 годов взволновала общество, и люди хотели знать о каждом событии на фронтах войны. Такие запросы были не только у российской, но и у зарубежной аудитории. При этом военная тематика требовала правильного подхода к информационному освещению, поэтому военное руководство Российской империи ввело определенные правила нахождения журналистов в российской армии. Например, русских журналистов допускали к войскам по просьбе редактора или издателя, а иностранных – только по рекомендации посольства или высокопоставленных лиц. Также военные корреспонденты должны были носить специальную бляху (из-за неудобства ее вскоре заменили на трехцветную нарукавную повязку) и фотографическую карточку, которые подтверждали статус журналистов на войне и помогали распознать их на поле боя.
В то время статус военного корреспондента был очень престижным. По данным Военной энциклопедии, в 1877 году на фронте работали 98 корреспондентов российских и зарубежных изданий.
Но не все были готовы на подобную работу, и многие издания получали информацию от внештатных сотрудников (офицеров, чиновников и многих других), так как журналисты не хотели рисковать жизнью или требовали очень высокий гонорар. Поэтому, например, газета «Московские ведомости» получала информацию от чиновников русской гражданской администрации.
Русско-турецкая война дала старт созданию военной журналистики в России, которая могла бы оперативно освещать события и сохранять правильный патриотический настрой. Стилистика материалов, правила работы на фронте, отбор информации – многие современные правила и основы военной журналистики сложились именно в тот период. В дальнейшем новое направление в журналистике только модернизировалось, а вот условия труда и работы военных корреспондентов подвергались серьезным изменениям.
Развитие во времена кризиса
В XX веке для военной журналистики наступил новый этап становления: крупные международные конфликты позволяли пробовать неожиданные приемы и повороты, искать путь для более интересной и яркой подачи информации.
В период между Русско-японской и Первой мировой войнами в российской печати разгорелся спор о необходимости гласности в освещении военных вопросов. Были опасения, что случайно или намеренно, работая с офицерами на фронте и получая от них информацию, журналисты могут раскрыть военную тайну. Споры в обществе не утихали вплоть до 1914 года, когда началась война с Германией, и повлияли на жесткие ограничения в работе военкоров.
Во время Первой мировой войны работу журналистов усложняло специальное «Положение о военных корреспондентов в военное время», разработанное военным ведомством 1912 года. В положении закреплялось, что военный корреспондент – это лицо, особо уполномоченное редакцией издания для сообщения сведения с театра войны и утвержденное в этом звании начальником Генерального штаба. Изначально было даже принято решение взять всего лишь 20 журналистов, трое из которых представляли иностранные издания, а еще трое – фотокорреспонденты. Но вскоре от такого решения отказались.
Яркая на события война позволила военным журналистам искать новые формы подачи информации: еще во время Первой мировой войны у читателей стали популярны материалы не профессиональных журналистов, а простых военных. Обычно это были небольшие материалы в форме письма или небольшого рассказа, но такая на первый взгляд неопытность и простота подкупали аудиторию.
Опыт Первой мировой и Гражданского войн показал советскому правительству роль журналистики во время социального кризиса и продемонстрировали эффективные способы агитации и манипулирования (ярким примером стала карикатура, которая очень эффективно работала на «красное» движение). По этим причинам перед началом Великой Отечественной войны впервые началась подготовка журналистских кадров, которая продолжилась и во время военных действия. Журналисты получали возможность повышать свои рабочие навыки и готовиться к работе на курсах политработников при Военно-политической академии или в редакциях военных и фронтовых газет.
Вторая мировая война очень сильно повлияла на военную журналистику. Обязательным в журналистских материалах стало присутствие «героя» с фронта. Было необходимо показывать отцов и командиров, хорошо владеющих военной техникой и тактикой ведения боя, их инициативы, военной сметки и хитрости в борьбе с врагом, их ненависти к немецко-фашистским захватчикам. Для оперативного и точного освещения событий тексты писались от первого лица и с места событий. В этом журналистам помогало разрешение частей и подразделений присутствовать на обсуждениях различных планов и вопросов, которые могли касаться агитационно-массовой работы.
Благодаря такому спектру авторов материалы в журналах и газетах были самых разных жанров и форматов. Например, корреспонденты Совинформбюро ежедневно посылали информацию о действиях войск и общей остановке на фронте.
Новые форматы и стандарты
Во второй половине XX века журналистику захватили радио и телевидение. Знакомые и привычные форматы журналистских материалов трансформировались и приобрели звук и картинку.
Не обошли нововведения и военную тематику. Одни из первых телевизионных военных репортажей появились в Афганскую войну. В зоне военных действий работали десятки собственных корреспондентов и репортажи выходили практически регулярно, что повлияло на создание стандартов подобных материалов.
Позже, во время Первой и Второй чеченских войн военкоры пойдут еще дальше: во время новостных программ репортеры стали выходить в прямой эфир и сами рассказывать о происходящем перед репортажем. Такой прием был очень востребован у зрителей и слушателей, что привлекало к экранам и радиоприемникам в прайм-тайм большую аудиторию.
В связи с такой насыщенной информационной повесткой были введены и ограничения. Так, среди профессионального сообщества была негласно запрещена публикация фотографии и видеоматериалов с телами погибших, которых можно опознать по лицу и внешнему виду, а также кровавые ранения. Эти правила ввели специально из уважения к погибшим и зрителям, которые могут быть не готовы к демонстрации такой стороны войны.
Военная тематика в медиа без сомнений актуальна сегодня как никогда. Освещение вооруженных конфликтов в СМИ требует хорошего знания специфики, высоких профессиональных умений и опыта, которые могут обеспечить грамотную подачу информации.