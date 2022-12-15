Как в России создавалась военная журналистика

Но не все были готовы на подобную работу, и многие издания получали информацию от внештатных сотрудников (офицеров, чиновников и многих других), так как журналисты не хотели рисковать жизнью или требовали очень высокий гонорар. Поэтому, например, газета «Московские ведомости» получала информацию от чиновников русской гражданской администрации.

Русско-турецкая война дала старт созданию военной журналистики в России, которая могла бы оперативно освещать события и сохранять правильный патриотический настрой. Стилистика материалов, правила работы на фронте, отбор информации – многие современные правила и основы военной журналистики сложились именно в тот период. В дальнейшем новое направление в журналистике только модернизировалось, а вот условия труда и работы военных корреспондентов подвергались серьезным изменениям.

Развитие во времена кризиса

В XX веке для военной журналистики наступил новый этап становления: крупные международные конфликты позволяли пробовать неожиданные приемы и повороты, искать путь для более интересной и яркой подачи информации.

В период между Русско-японской и Первой мировой войнами в российской печати разгорелся спор о необходимости гласности в освещении военных вопросов. Были опасения, что случайно или намеренно, работая с офицерами на фронте и получая от них информацию, журналисты могут раскрыть военную тайну. Споры в обществе не утихали вплоть до 1914 года, когда началась война с Германией, и повлияли на жесткие ограничения в работе военкоров.

Во время Первой мировой войны работу журналистов усложняло специальное «Положение о военных корреспондентов в военное время», разработанное военным ведомством 1912 года. В положении закреплялось, что военный корреспондент – это лицо, особо уполномоченное редакцией издания для сообщения сведения с театра войны и утвержденное в этом звании начальником Генерального штаба. Изначально было даже принято решение взять всего лишь 20 журналистов, трое из которых представляли иностранные издания, а еще трое – фотокорреспонденты. Но вскоре от такого решения отказались.

Яркая на события война позволила военным журналистам искать новые формы подачи информации: еще во время Первой мировой войны у читателей стали популярны материалы не профессиональных журналистов, а простых военных. Обычно это были небольшие материалы в форме письма или небольшого рассказа, но такая на первый взгляд неопытность и простота подкупали аудиторию.