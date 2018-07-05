Созданные Университетом Индианы инструменты помогают находить источники вирусной информации

Исследователи Обсерватории социальных медиа в Университете Индианы запустили обновления инструментов Hoaxy и Botometer, помогающих в борьбе с распространением дезинформации в сети, сообщает IJNet.

Hoaxy — поисковая система, показывающая пользователям, как информация из недостоверных источников распространяется в Twitter. Приложение Botometer оценивает пользователей Twitter, подсчитывая вероятность того, что их аккаунты созданы роботами.

Обновлtнный инструмент Hoaxy теперь показывает пользователям популярные в Twitter истории и посты, опубликованные на «подозрительных» ресурсах. Он также подсчитывает вероятный процент «ботов» среди пользователей, поделившихся этими постами. А новая версия Botometer использует алгоритмы машинного обучения, позволяющие более точно идентифицировать ботов, и тесно интегрирована с Hoaxy. Пользователи могут видеть не только как информация распространяется в Twitter, но и то, делятся ли этой новостью реальные люди или она распространяется компьютерной программой, созданной с целью повлиять на общественное мнение. Эти функции были анонсированы 12 апреля разработчиком и исследователем Network Science Institute Джованни Лука Чампалья на Международном симпозиуме онлайн-журналистов.

По словам Филиппо Менцера — преподавателя Школы информатики, вычислительной техники и инженерии Университета Индианы и члена Network Science Institute — большинство обновлений в Hoaxy и Botometer специально созданы, чтобы сделать инструмент более удобным в обнаружении вирусной информации и её источников.

Также недавно студентом аспирантуры Университета Индианы Михаем Аврамо был запущен проект Fakey. Это предназначенная для компьютеров и мобильных устройств обучающая игра, смешивающая новости с фейковой информацией, рассчитанными на большое количество кликов заголовками, теориями заговоров и псевдонаучными заявлениями. Игроки зарабатывают очки, «проверяя факты» и делясь историями, соответствующими реальности. Этот проект был создан с целью помочь людям выработать привычки ответственного использования социальных медиа. Приложение уже доступно для Android, вскоре ожидается выпуск приложения для iOS.