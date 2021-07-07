Ходорковский допустил закрытие «МБХ медиа»

Основатель «МБХ медиа» Михаил Ходорковский заявил о том, что издание может прекратить свое существование, если его признают «нежелательной организацией». Об этом он сообщил в интервью для «Дождя».

Как отмечает предприниматель, в таком случае есть два варианта — либо окончательное закрытие медиа, либо его ведение за пределами страны:

«Я предполагаю, что если давление будет такое же, как и на остальные проекты, то есть, если мы пойдем по пути того, что все такого рода проекты будут объявлены нежелательными, то естественно подставлять людей под уголовное преследование я не буду. Я предложу либо продолжить этот проект за пределами Российской Федерации, либо прекратить его».

Ранее, 30 июня, Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность 4 фондов, также принадлежавших Ходорковскому: «Фонда Будущее России», «Фонда Ходорковского», «Оксфордского российского фонда» и «Европейского выбора». Как заявило ведомство, эти организации «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Ходорковский после этого написал в своем телеграме, что больше не будет спонсировать Россию стипендиями и грантами из своих денег.