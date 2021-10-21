Холдинг «Эксперт» обанкротился

Арбитражный суд города Москвы признал ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» несостоятельным и утвердил его конкурсным управляющим Людмилу Мостовую. Суд рассмотрит отчет конкурсного управляющего через полгода, 5 апреля 2022 года.

Заявление о банкротстве холдинга в марте 20220 года подала госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». В ходе рассмотрения дела к реестру кредиторов присоединились ИФНС № 15 по Москве. Компания «Гилэкс Лимитед» также пыталась включить в третью очередь свои требования в размере 2,1 млрд руб., но суд счел заем, возврата которого потребовала компания, корпоративным и отказал в этом. АСГМ также отказал ООО «Торговый дом группа Эксперт» во включении в реестр из-за аффилированности с должником.

АО «Группа Эксперт», операционную компанию холдинга, признали банкротом ранее по заявлению «Транскапиталбанка». ВЭБ.РФ также потребовала признать несостоятельными еще две компании группы – ООО «Торговый дом группа Эксперт» и АО «Коллектив редакции группы Эксперт». По первому делу суд уже вынес решение о признании ответчика банкротом, по второму – ввел процедуру наблюдения.

Медиахолдинг «Эксперт» ранее издавал одноименный популярный экономический журнал и журнал «Русский репортер». Кроме того, в медиахолдинг входил телеканал «Эксперт ТВ».