О том, как голландская журналистика приспособилась к новой реальности и с какими проблемами она столкнулась, рассказывает корреспондент ЖУРНАЛИСТА в Нидерландах Елена Богдан
Как повлиял коронакризис на голландские медиа и журналистику
Как и другие страны, Нидерланды выходят из «интеллигентного локдауна», продлившегося два месяца. О том, как голландская журналистика приспособилась к новой реальности и с какими проблемами она столкнулась, рассказала корреспондент ЖУРНАЛИСТА в Нидерландах Елена Богдан.
Пандемия затронула голландские медиа довольно неравномерно, благодаря чему есть явные победители и проигравшие. С нарастанием коронакризиса рос информационный голод и наряду с ним число платных онлайн-подписчиков, создавая тем самым неожиданный финансовый подъем. Хотя таким успехом мог довольствоваться далеко не каждый. Только долгосрочные журналистские бизнес-модели, построенные на качественном контенте и доверительных отношениях с постоянными подписчиками, преимущественно в онлайне, смогли пока сохранить финансовую стабильность и независимость. Переосмысление журналистской профессии и журналистского содержания в период кризиса начинает принимать четкие очертания.
Снижение рекламных доходов и тарифов фрилансеров
Постоянная рубрика печатной общенациональной газеты Trouw «За кулисами» (Achter de schermen) в последние два месяца переключилась на темы о том, как ее журналисты делают газету в период карантина. В интервью с главным редактором Кейс ван дер Лаан (Cees van der Laan) от 13 апреля чувствуются первые тревожные звонки.
Несмотря на то, что переход на онлайн-совещания оказался очень удачным и плодотворным, благодаря чему редакция смогла продолжить свою работу на удаленке, намечаются и ощутимые проблемы: рекламные доходы начинают существенно сокращаться. Как правило, они составляют 20% редакционного бюджета. Кроме того, газета Trouw является частью газетного концерна DPG Media, который включает другие мощные общенациональные издания De Volkskrant и AD (Algemeen Dagblad). Финансовые проблемы в этих изданиях оказывают влияние и на состояние редакции, признается главный редактор. И переключается на оптимистичные данные: «К счастью, концерн застраховал наши издания. Кроме того, рост новых онлайн-подписчиков на 30-40% говорит о том, что интерес к надежной журналистике как никогда высок».
Для газет и онлайн-платформ рост онлайн просмотров и кликов приносит экономическую выгоду только в том случае, если они приводят новых платных подписчиков. Некоторые издания впервые за годы выпуска наблюдают с 16 марта (официального начала карантина) значительный рост подписчиков и даже пик, который, казалось, остался в прошлом. В частности, в другой качественной газете Het Parool, принадлежащей выше упомянутому медиаконцерну, число абонементов поднялось со среднестатистического 1400 до 2400, продажа абонементов de Volkskrant увеличилась в 6 раз. Еще одна общенациональная газета NRC экономического уклона увеличила продажи абонементов в три раза; главный редактор Доминик Стас (Dominic Stas) связывает этот успех с высоким запросом на надежную информацию: «Информированность ощущается людьми как разница между жизнью и смертью». Онлайн-абонементы (и в комбинации с печатной газетой по субботам) пользуются большей популярностью, причем как для Het Parool, так и NRC. Словом, количество просмотров и новых подписчиков онлайн-версий и онлайн-изданий стремительно росло вместе с ростом пандемии.
Среди платформ, выстроивших свою бизнес-модель только на абонентской основе, интересный рост наблюдается у ФТМ. Follow The Money – онлайн-платформа финансово-экономической расследовательской журналистики, одна из немногих медиа, получающая финансирование за счет абонентской платы и пожертвований благотворительных организаций и частных лиц. С 2014 года редакция полностью отказалась от создания контента «на заказ» другим изданиям и практически у самых истоков — от заработков за счет баннерной рекламы на сайте.
Переход к чисто абонентской бизнес-модели в 2015 году считался на тот момент наиболее правильным решением, хотя и большим риском. Теперь, когда издание пользуется хорошей репутацией, а число подписчиков постоянно растет (на данный момент порядка 19000), эта модель выглядит вполне устойчивой и долгосрочной. Арне ван дер Вал (Arne van der Wal), один из главных редакторов ФТМ, в телефонной беседе со мной отметил существенный и неожиданный прирост за последние два месяца карантина. Своих платных подписчиков редакция предпочитает называть «участниками», поскольку они могут принимать участие в обсуждении материалов и вносить свои идеи и предложения по улучшению. С самого начала кризиса редакция ФТМ ожидала тяжелые финансовые времена и не рассчитывала на рост числа участников. Несмотря на это, всем сотрудникам (штатным и фрилансерам) пообещали сохранить рабочие места и зарплаты по крайней мере ближайшие три месяца, тем сам дав им уверенность в завтрашнем дне.
«В конечном итоге это был правильный выбор», — признается Арне. «Главное, что благодаря нашей финансовой модели мы смогли сохранить своих авторов, которые продолжили работать над уже насиженными темами». Когда число подписчиков пошло в гору, редакции удалось даже расширить свой небольшой штат сотрудников: сейчас редакция состоит из 6 постоянных авторов и 20 фрилансеров-контрактников.
Такой успех Арне связывает с несколькими разоблачениями, сделанными в том числе и за последние два месяца, хотя они являются продолжением уже наработанных тем или более углубленным и пристальным вниманием к уже давно отслеживаемым темам. Самые резонансные публикации касаются неправомерной монопольной позиции фармацевтической компании Рош (в начале кризиса крупнейший производитель тестов, в результате низкой производительной способности ограничивший возможности тестирования по всей стране, об этом подробнее здесь). Это также ряд публикаций о французско-нидерландской компании-перелетчике Air France-KLM и международной компании по бронированию гостиниц Booking.com, бесцеремонно и морально необоснованно обратившихся за финансовой господдержкой и получивших ее.
В случае с КЛМ издание доказало, что компания существенно преувеличила количество рабочих мест (370 тысяч), сохранение которых якобы оправдывает запрос госпомощи; и показало, что КЛМ перекачивает деньги, чтобы покрыть долги лизинговым компаниям в Ирландии. Кроме того, сотрудники всемирно известной КЛМ жалуются на низкие зарплаты и невыгодные контракты: нерегулярные рабочие часы, тяжелая работа в трудных, вредных для здоровья условиях. Пример бесцеремонности Booking.com, известной пышными корпоративами и крупными выплатами акционерам, рассматривается с точки зрения прорех в законодательстве, давших возможность компании обратиться за госпомощью: “privatizing the gains, socializing the losses”. Follow the Money показывает, как выбранная 5 лет назад бизнес-модель издания является залогом выживания качественной журналистики даже в трудные времена.
Безрекламный коронакризис
Издания, зависящие от рекламных доходов, относятся в период пандемии скорее к потерпевшим. Так в апреле перестала выходить последняя бесплатная газета Метро. Ряд деловых журналов и лайфстайл расторгли контракты с фрилансерами либо пересмотрели (понизили) их тарифы. Локальные газеты «на дом» забили тревогу в самом начале кризиса, после чего министр образования и медиа Ари Слоб (Arie Slob) выделил поддержку в размере 11 миллионов, изначально предназначенных для развития проектов локальной и расследовательской журналистики – действие, прозванное «сигарой из своей же коробки». В марте ранее упомянутый медиаконцерн DPG отметил 35% падение рекламных доходов. В целом, все издания осознают, что никто не застрахован от уже наблюдаемой экономической рецессии, которая в определенный момент также ударит по покупательской способности сегодняшних новых подписчиков. «Большинство новых подписчиков взяли абонемент на один-два месяца, мы же надеемся на прирост годовых или двухгодовых подписчиков», - признался Арне ван дер Вал от ФТМ.
Телекомпании также отмечают резкое падение доходов от рекламы: прежде всего рестораны, гостиницы и туроператоры сняли свои рекламные кампании. С другой стороны, среди рекламодателей остались компании по онлайн-продажам и появились новые, в частности, из сферы производства моющих средств.
По сообщению Villamedia, сайта о журналистских трендах, возросло число журналистов, которые обратились за пособием по безработице: с января по март их стало больше на 3,4%. Преимущественно, это женщины (58%) моложе 50 лет. Несмотря на то, что этот уровень безработицы все еще низкий, есть все основания ожидать пик исходя из статистики за следующий квартал. Кроме того, статистика пока не учитывает единовременные выплаты в виде господдержки, на которые журналисты-фрилансеры могли подать запрос в апреле в связи с коронавирусом.
В конце апреля Нидерландский Союз Журналистов (NVJ) обратился к министру образования и медиа с письменной просьбой о более долгосрочной поддержке работникам медиа. Он обратил внимание на отсутствие какой-либо поддержки локальным онлайн-медиа и (фото)журналистам на фрилансе. Благодаря этому обращению, в период с 15 по 24 мая для локальных онлайн-медиа и самозанятых журналистов открылась возможность подать запрос на финансовую поддержку. Многие из (фото)журналистов не могли претендовать на помощь, так как не имели обозначенного в условиях «отдельного рабочего места», в результате чего не получили положенного им пособия 4000 евро, необходимых для оплаты постоянных расходов. По итогам инвентаризации NVJ оказалось, что 460 зарегистрированных фрилансеров теряют доходы размером в 2,3 миллиона евро за первые месяцы кризиса. Фриланс-журналисты Шурд Арендс (Sjoerd Arends) и Эрвин ван эт Хоф (Erwin van ’t Hof) провели опрос среди 29 коллег-журналистов, чтобы узнать, где они нашли деньги, чтобы оплатить свои постоянные расходы, и сделали об этом серию подкастов. Среди советов по поиску источников финансирования для фрилансеров – обращение за субсидиями в различные фонды, обращение к своим читателям с просьбой о пожертвовании, а также создание своего «круга коллег на расстоянии» для совместного обмена идеями и поиска субсидий на совместные проекты.
Освещение спорта в период пандемии
Шеф редакции спорт газеты Trouw, Йон Граат (John Graat), рассказывает о поиске новых тем, когда все спортивные матчи были отменены. Тишина в редакции – это только кажется. На самом деле есть много тем из мира спорта: об отмене чемпионата мира по футболу и олимпийских игр, о топ-спортсменах, которые пытаются поддерживать форму и тренироваться в домашних условиях; о том, с какими финансовыми проблемами сталкиваются любительские клубы. В итоге газета по-прежнему выпускает 9 страниц спорта в неделю (две в день), хотя это количество может уменьшиться в зависимости от того, сколько продлится запрет на спорт. Йон считает важным показать общественное значение спорта. Это подходит под информационную политику издания и открывает новые возможности в период кризиса, например, политические и экономические выгоды в связи с перенесением международных турниров, или насколько это морально ответственно транслировать в этом году национальные соревнования по футболу без публики. Есть и другие способы писать о спорте в обход коронавируса: «Недавно мы выпустили серию публикаций об устойчивом развитии в сфере спорта, в частности об искусственном газоне из разлагаемых гранул, спортивной одежде из возобновляемых материалов, установке светодиодных ламп в клубах».
Журналистская профессия: переориентация в период кризиса
Реконструкция фактов для контроля власти
В колонке «Факты приходят задним числом» читательский омбудсмен газеты de Vokskrant Бас Местерс (Bas Mesters) рассуждает о главной дилемме парламентской журналистики и журналистики в целом в момент, когда принятие политических решений в связи с коронакризисом происходит молниеносно и с минимальной прозрачностью, а последствия этих решений для экономики и здоровья граждан станут колоссальными. Это то, что его коллега-журналист окрестил «демократическим локдауном», когда множество совещаний на важные темы в период пандемии отменены или проходят за кулисами, а законотворчество происходит без парламентских дебатов. Именно потому, что факты поступают задним числом, парламент вынужден поддерживать решения правящей коалиции. Профессиональная дилемма, которую выявил автор из читательских писем, поставлена в вопросе: чем является этот кризис для профессии, которая считается сторожевым псом демократии, держащей власть под контролем? Угрозой демократии или наоборот важным подтверждением контролирующей функции журналистики? Вывод, к которому он приходит, бросает мост между теми, кто считает газету слишком критически настроенной, и теми, кто считает, что критики власти как раз не хватает.
В период, когда привычный процесс политической журналистики невозможен (парламентарии задают правительству острые вопросы, министерства предоставляют ответы, пресса контролирует ответы, уточняет, разоблачает неточности и парламентарии задают новые вопросы), речь идет о профессиональной переориентации. В условиях нехватки и неполноты фактических данных, когда понять, кто прав, а кто ошибается, мы сможем только спустя время, когда трудно продвинуться дальше, чем мнение одного эксперта против мнения другого, - именно в этот период журналистская работа над реконструкцией фактов настолько ценна. Именно потому, что добраться до фактов задним числом, сделав их реконструкцию, – это то, что поможет нам осознать, насколько правильны и полноправны были решения, принятые властью. Лучшее подтверждение – быстрое исчезновение с повестки дня темы разработки мобильного приложения для регистрации короназаболеваний, еще месяц назад живо обсуждаемых в медиа и навязываемых министром здравоохранения Хьюго де Йонге (Hugo de Jonge). Еще одну важную роль журналистики упоминает автор: больше внимания нужно уделять долгосрочным темам: усовершенствованию системы здравоохранения для ее большей устойчивости в случае следующей пандемии, важности качественного образования и поддержки сектора культуры. Чтобы оставаться сторожевым псом и четвертой властью, журналистика именно сейчас должна указывать правительству на проблемы, назревшие и обсуждаемые еще до кризиса: климат, устойчивое развитие и проблемы экономического неравенства.
Рассудить, когда факты устаканятся
Омбудсмен другой общенациональной газеты Trouw Эдвин Крёлен (Edwin Kreulen) предлагает обсудить дилемму из писем читателей в колонке под заголовком «Корона в газете: перебор может вызвать страх». Должна ли газета транслировать черный сценарий, включая статистику смертности, или наоборот оберегать читателей от нагнетения страха и даже безразличия?
Читатели воспринимают газету как «поручень» в момент кризиса. Заголовки негативного значения типа «Это только начало, говорит врач реанимации» погружают в жесткую реальность. Так что же делать редакции: оберегать от негативных сценариев или наоборот показывать их более выпукло? Выпускающий редактор, реагируя на этот вопрос, сообщает, что его коллеги стараются подбирать как раз конструктивные заголовки, но готовы задуматься, как не допустить перебора с негативными заголовками, особенно на первых полосах.
Кроме того, омбудсмен Эдвин привлекает мнения двух экспертов. Лектор «контруктивной журналистики» школы Windesheim Лизбет Херманс (Liesbeth Hermans) советует меньше внимания уделять ежедневной статистике заражения и смертности. Они мало о чем говорят, гораздо лучше поместить историю с выводом: если мы будем придерживаться правил, мы справимся; а также советы, что конкретно люди могут делать сами.
Другой медиаисследователь Нэл Ряугкок (Nel Ruigkok) от Erasmus University советует концентрироваться на информировании, на фактах и трендах. «Называть серьезные факты, но только в определенном контексте». Людям нужен контекст и ориентир, как мы справимся с кризисом и вирусом. Ежедневная сводка статистики может вызвать у читателей страх и безразличие, или так называемую “compassion fatigue”, усталость от сострадания. В итоге, омбудсмен советует редакции делать больше материалов, напрямую не связанных с коронавирусом, в частности, прогнозы на будущее без вируса, в развитие которого уже делаются ощутимые шаги, такие как устойчивое развитие и общественная сплоченность.
«Медиа в момент кризиса кажется сознают свою общественную ответственность не нагнетать страх». Важно найти противовес, критически оценивающий государственные решения. Такой противовес необязательно представляет собой негативную историю, в конце концов это может быть вывод о том, что курс правительства был выбран правильно. А вот конечное суждение об этом сделает сам читатель, когда факты устаканятся.