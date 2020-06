Как повлиял коронакризис на  голландские медиа и журналистику

Такой успех Арне связывает с несколькими разоблачениями, сделанными в том числе и за последние два месяца, хотя они являются продолжением уже наработанных тем или более углубленным и пристальным вниманием к уже давно отслеживаемым темам. Самые резонансные публикации касаются неправомерной монопольной позиции фармацевтической компании Рош (в начале кризиса крупнейший производитель тестов, в результате низкой производительной способности ограничивший возможности тестирования по всей стране, об этом подробнее здесь). Это также ряд публикаций о французско-нидерландской компании-перелетчике Air France-KLM и международной компании по бронированию гостиниц Booking.com, бесцеремонно и морально необоснованно обратившихся за финансовой господдержкой и получивших ее.

В случае с КЛМ издание доказало, что компания существенно преувеличила количество рабочих мест (370 тысяч), сохранение которых якобы оправдывает запрос госпомощи; и показало, что КЛМ перекачивает деньги, чтобы покрыть долги лизинговым компаниям в Ирландии. Кроме того, сотрудники всемирно известной КЛМ жалуются на низкие зарплаты и невыгодные контракты: нерегулярные рабочие часы, тяжелая работа в трудных, вредных для здоровья условиях. Пример бесцеремонности Booking.com, известной пышными корпоративами и крупными выплатами акционерам, рассматривается с точки зрения прорех в законодательстве, давших возможность компании обратиться за госпомощью: “privatizing the gains, socializing the losses”. Follow the Money показывает, как выбранная 5 лет назад бизнес-модель издания является залогом выживания качественной журналистики даже в трудные времена.

Безрекламный коронакризис

Издания, зависящие от рекламных доходов, относятся в период пандемии скорее к потерпевшим. Так в апреле перестала выходить последняя бесплатная газета Метро. Ряд деловых журналов и лайфстайл расторгли контракты с фрилансерами либо пересмотрели (понизили) их тарифы. Локальные газеты «на дом» забили тревогу в самом начале кризиса, после чего министр образования и медиа Ари Слоб (Arie Slob) выделил поддержку в размере 11 миллионов, изначально предназначенных для развития проектов локальной и расследовательской журналистики – действие, прозванное «сигарой из своей же коробки». В марте ранее упомянутый медиаконцерн DPG отметил 35% падение рекламных доходов. В целом, все издания осознают, что никто не застрахован от уже наблюдаемой экономической рецессии, которая в определенный момент также ударит по покупательской способности сегодняшних новых подписчиков. «Большинство новых подписчиков взяли абонемент на один-два месяца, мы же надеемся на прирост годовых или двухгодовых подписчиков», - признался Арне ван дер Вал от ФТМ.

Телекомпании также отмечают резкое падение доходов от рекламы: прежде всего рестораны, гостиницы и туроператоры сняли свои рекламные кампании. С другой стороны, среди рекламодателей остались компании по онлайн-продажам и появились новые, в частности, из сферы производства моющих средств.

По сообщению Villamedia, сайта о журналистских трендах, возросло число журналистов, которые обратились за пособием по безработице: с января по март их стало больше на 3,4%. Преимущественно, это женщины (58%) моложе 50 лет. Несмотря на то, что этот уровень безработицы все еще низкий, есть все основания ожидать пик исходя из статистики за следующий квартал. Кроме того, статистика пока не учитывает единовременные выплаты в виде господдержки, на которые журналисты-фрилансеры могли подать запрос в апреле в связи с коронавирусом.

В конце апреля Нидерландский Союз Журналистов (NVJ) обратился к министру образования и медиа с письменной просьбой о более долгосрочной поддержке работникам медиа. Он обратил внимание на отсутствие какой-либо поддержки локальным онлайн-медиа и (фото)журналистам на фрилансе. Благодаря этому обращению, в период с 15 по 24 мая для локальных онлайн-медиа и самозанятых журналистов открылась возможность подать запрос на финансовую поддержку. Многие из (фото)журналистов не могли претендовать на помощь, так как не имели обозначенного в условиях «отдельного рабочего места», в результате чего не получили положенного им пособия 4000 евро, необходимых для оплаты постоянных расходов. По итогам инвентаризации NVJ оказалось, что 460 зарегистрированных фрилансеров теряют доходы размером в 2,3 миллиона евро за первые месяцы кризиса. Фриланс-журналисты Шурд Арендс (Sjoerd Arends) и Эрвин ван эт Хоф (Erwin van ’t Hof) провели опрос среди 29 коллег-журналистов, чтобы узнать, где они нашли деньги, чтобы оплатить свои постоянные расходы, и сделали об этом серию подкастов. Среди советов по поиску источников финансирования для фрилансеров – обращение за субсидиями в различные фонды, обращение к своим читателям с просьбой о пожертвовании, а также создание своего «круга коллег на расстоянии» для совместного обмена идеями и поиска субсидий на совместные проекты.

Освещение спорта в период пандемии

Шеф редакции спорт газеты Trouw, Йон Граат (John Graat), рассказывает о поиске новых тем, когда все спортивные матчи были отменены. Тишина в редакции – это только кажется. На самом деле есть много тем из мира спорта: об отмене чемпионата мира по футболу и олимпийских игр, о топ-спортсменах, которые пытаются поддерживать форму и тренироваться в домашних условиях; о том, с какими финансовыми проблемами сталкиваются любительские клубы. В итоге газета по-прежнему выпускает 9 страниц спорта в неделю (две в день), хотя это количество может уменьшиться в зависимости от того, сколько продлится запрет на спорт. Йон считает важным показать общественное значение спорта. Это подходит под информационную политику издания и открывает новые возможности в период кризиса, например, политические и экономические выгоды в связи с перенесением международных турниров, или насколько это морально ответственно транслировать в этом году национальные соревнования по футболу без публики. Есть и другие способы писать о спорте в обход коронавируса: «Недавно мы выпустили серию публикаций об устойчивом развитии в сфере спорта, в частности об искусственном газоне из разлагаемых гранул, спортивной одежде из возобновляемых материалов, установке светодиодных ламп в клубах».

Журналистская профессия: переориентация в период кризиса

Реконструкция фактов для контроля власти

В колонке «Факты приходят задним числом» читательский омбудсмен газеты de Vokskrant Бас Местерс (Bas Mesters) рассуждает о главной дилемме парламентской журналистики и журналистики в целом в момент, когда принятие политических решений в связи с коронакризисом происходит молниеносно и с минимальной прозрачностью, а последствия этих решений для экономики и здоровья граждан станут колоссальными. Это то, что его коллега-журналист окрестил «демократическим локдауном», когда множество совещаний на важные темы в период пандемии отменены или проходят за кулисами, а законотворчество происходит без парламентских дебатов. Именно потому, что факты поступают задним числом, парламент вынужден поддерживать решения правящей коалиции. Профессиональная дилемма, которую выявил автор из читательских писем, поставлена в вопросе: чем является этот кризис для профессии, которая считается сторожевым псом демократии, держащей власть под контролем? Угрозой демократии или наоборот важным подтверждением контролирующей функции журналистики? Вывод, к которому он приходит, бросает мост между теми, кто считает газету слишком критически настроенной, и теми, кто считает, что критики власти как раз не хватает.