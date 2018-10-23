Российская версия Hollywood Reporter закрывается

Российская версия одного из главных мировых изданий о кино — The Hollywood Reporter (THR), выходившая с 2012 года, прекратит свое существование. Его команда планирует запустить новый журнал об отечественной киноиндустрии «Кинорепортер», который будет представлен в ноябре Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Отказ от лицензии в российской редакции объясняют творческими ограничениями со стороны американского офиса и экономическими причинами: журнал практически не мог ставить на обложку фото российских кинозвезд и проводить собственные мероприятия во время крупнейших зарубежных кинособытий.

Дмитрий Литвинов, издатель закрывшегося еще в 2015 журнала Variety — главного конкурента Hollywood Reporter — отмечает, что в России подобный бизнес с трудом капитализируется. В США журналы зарабатывают на кинорынках и фестивалях, во время которых издаются каждый день с огромным количеством рекламы, а в России масштаб кинособытий значительно меньше, а ниша отраслевых СМИ заполнена отечественными журналами «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинобизнес сегодня», добавляет он. При этом редакция THR за несколько лет наработала отношения с рекламодателями, поэтому перевести их в новый проект, скорее всего, будет несложно, считает издатель.

Главный рекдатор нового издания «Кинорепортер» Мария Лемешева рассказала, что интерес нового журнала не ограничится только кинематографом России и стран евразийского пространства. Издание будет сотрудничать с зарубежным киносообществом и крупнейшими иностранными изданиями. Внимание также будет уделяться телевизионному контенту и рубрикам, посвященным театральному и музыкальному искусству:

Мы амбициозны в профессии и будем создавать новый сильный национальный бренд, вкладываясь в настоящее и будущее нашего российского кинематографа, объединяя магией кино страны и людей. Я верю в то, что кино, искусство как таковое — это универсальный язык мира. Надеюсь, что «Кинорепортер» станет носителем этого универсального языка для нашей страны, стран Евразии и в будущем займет место полноправного международного издания в первую очередь о кино, культуре и искусстве.

Фото: trendymen.ru