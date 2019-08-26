Журналистка Таисия Бекбулатова запустила независимый журнал «Холод»

Бывшая журналистка Медузы и «Коммерсанта» Таисия Бекбулатова запустила собственное независимое медиа «Холод».

Сейчас на сайте проекта можно прочитать первый лонгрид о маньяке из Хакасии, который в течение пяти лет насиловал и убивал женщин. Команда «Холода» также выпустила сопроводительный документальный подкаст. Бекбулатова рассказывает, что обнаружила историю, когда работала в политической журналистике и следила за региональными изданиями. В одном из них она заметила новость о хакасском маньяке, чье дело взялся расследовать отец одной из жертв — бывший милиционер.

Проект «Холод» будет рассказывать захватывающие истории со всей России. «Холод» живет на личные деньги основательницы (поддержать проект можно здесь). Редактировать помогают бывшие редакторы из «Медузы» Александр Горбачев и Андрей Борзенко.

Источник: wonderzine.com

Скриншот: holod.media