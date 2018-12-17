В Госдуме предложили заменить страхование журналистов в горячих точках компенсациями

В случае гибели сотрудника редакции в зоне боевых действий редакция может выплатить его семье не менее 2 млн рублей вне зависимости от страховых выплат по обязательному медицинскому страхованию. Мера должна заменить изначально предлагаемое обязательство о дополнительном страховании журналистов, отправляющихся в горячие точки, сообщил на заседании комитета по информации, информационным технологиям и связи его глава Леонид Левин:

Речь идет о том, что обязательное страхование журналистов заменено компенсационными выплатами, которые редакция обязана будет выплатить в случае причинения вреда жизни и здоровья журналисту при выполнении поручения в особых условиях. Предусмотрена возможность для редакции от обязанности по уплате указанной компенсации освободиться, в случае, если имеется заключенный редакцией договор добровольного страхования сотрудника редакции, выполняющего поручение в особых условиях. Но при этом установлено, что страховые суммы по договору страхования не должны быть ниже сумм, предусмотренных компенсацией в рамках нашего законопроекта.

Он подчеркнул, что действие закона будет распространяться не только на журналистов, но и на всех сотрудников, которые отправляются в зону боевых действий.

Кроме того, Левин отметил, что редакция должна будет осуществить выплаты в течение 30 дней, в противном случае она будет должна выплатить пени в размере 0,5% от суммарной выплаты за каждый день просрочки.

Отмечается, что выплата производится в равных долях супругу или супруге сотрудника, его несовершеннолетним детям в возрасте до 23 лет, обучающимся на очной форме обучения, а также родителям, находящимся на иждивении.

Также предусмотрены выплаты в случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве в размере понесенных расходов, но не более 2 млн рублей. При этом если возникли расходы на его транспортировку в Россию, выплаты предусмотрены в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей. Также предусмотрены выплаты в случае возникновения расходов на возвращение в РФ тела (останков) сотрудника редакции в размере понесенных расходов, но не более 1 млн руб.

В рассмотренной в первом чтении версии законопроект обязывает редакцию СМИ в случае отправления журналистов в горячие точки обеспечивать их страхованием, охватывающим случаи причинения вреда жизни или здоровью в результате несчастного случая или болезни, а также репатриацию. Кроме того, редакция обязана обеспечивать сотрудника средствами индивидуальной защиты, а также прохождением обучения мерам безопасности.

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