Если ты журналист, то половину жизни проведешь в чужих постелях

Как-то, когда делать было нечего, попробовал прикинуть, сколько у меня было отелей за жизнь-скитание. Получилось, больше пятисот. А может, и тысяча, точно посчитать невозможно. Надо было, дураку, специально вести записи про гостиницы, постоялые дворы, отели и пансионаты — замечательная бы получилась книга.

На побережье Ледовитого океана это были деревянные дома, стоявшие на сваях, чтобы ветер не заметал их снегом. Например, Амдерма. Комнаты на четыре-шесть человек. Чай в граненых стаканах и спирт в них же. Пили под рев страшных сверхзвуковых истребителей, дальних перехватчиков, которые базировались в поселке, чтобы упредить удар по Москве с севера. Там познакомился с юным Артуром Чилингаровым, который возглавлял местное управление Гидрометслужбы, но уже тогда было видно, что он птица высокого полета.

В Диксоне в такой же деревянной гостинице все время стоял запах хорошей рыбы. Там случилась та жуткая история, связанная с Федькой Конюховым, которую я описал в своей книге «Как карта ляжет». Накануне старта экспедиции «Полярный мост» (на лыжах от берегов СССР в Америку) он едва нас всех чуть не перестрелял из карабина, а начальника экспедиции Диму Шпаро пытался ударить треногой от теодолита. Дима-то увернулся, а вот Толе Федякову голову пришлось ремонтировать. На днях в Праге случайно встретил Конюхова. Говорю: «Федя, а тебе никогда не хотелось покаяться перед ребятами или попросить прощения у Шпаро»? Нет, отвечает, не хотелось. «Но ведь ты попал на маршрут, фактически взяв всех нас в заложники, то есть совершил террористический акт». Ну и что, отвечает, зато кто теперь я и кто теперь вы.

Еще совершенно чудные гостинички были на арктических островах — Среднем, Котельном, Жохова. Обязательно с бильярдом, дым папиросный стоял такой, хоть святых выноси. А форточку не открыть — стужа. Рассказы и подначки — таких никогда и нигде больше не слышал. Народ собирался бывалый — летчики, штурманы, ледовые разведчики. Кровати в два яруса. А если погода нелетная, то спали в три смены, набивались эти избушки под завязку.