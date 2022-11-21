Тройка, шестерка, туз: как готовить спецпроекты

Сейчас у медиа — как региональных, так и федеральных — складывается довольно сложная ситуация с монетизацией. Поэтому для многих редакций коммерческие спецпроекты — это наилучший способ привлечения и удержания клиентов.

В подавляющем большинстве современные медиа работают в рамках рекламной бизнес-модели, где бюджеты рекламодателей являются основным источником поступления денежных средств (от 70 до 90%). Это требует от редакционных команд постоянного развития своих бумажных и электронных СМИ как рекламных площадок, совершенствования дистрибуции и увеличения аудиторных охватов. Поэтому тематические рекламно-нативные спецпроекты привлекают столько внимания.

Они не требуют кардинальной перестройки бизнеса, но при системном подходе становятся одним из наиболее эффективных инструментов монетизации, привлечения и удержания читательских аудиторий, а также расширения круга клиентов-рекламодателей.

Судя по опросам главных редакторов и руководителей коммерческих отделов, основная ценность тематических спецпроектов для медиа состоит в следующем:

• Обновляемость продуктовой линейки и постоянное развитие — медиакомпания в восприятии клиентов становится фабрикой новых идей.

• Привлечение новых категорий клиентов и аудиторий, которые не охвачены базовыми издательскими и digital-проектами.

• Увеличение общего количества чеков, размера среднего чека, лояльности и LTV (от анг. life-time value — пожизненная ценность) клиентов.

• Тест новых рыночных ниш на наличие в них рекламных бюджетов и интереса к сотрудничеству.

• Развитие коммерческой части доходов редакции.

Для многих медиахолдингов спецпроекты — это прежде всего поле для быстрых экспериментов, тестирования современных технологий, мультимедиа-инструментов, новых рыночных ниш и продуктов, то есть некий MediaLab, лаборатория идей.