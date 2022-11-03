Бей, беги или замри: подборка материалов о борьбе со стрессом

Стресс преследует нас в работе и жизни постоянно. Убегать и прятаться от него в дебрях рутины не стоит — это приведет к большим психологическим проблемам. Как помочь себе? Как уберечь коллег и сотрудников? Как сохранить настрой и продолжить делать свою работу? Собрали подборку материалов ЖУРНАЛИСТА о борьбе со стрессом.

Как не сойти с ума от новостей и поддержать близких

Мы не в силах повлиять на развитие глобальных событий, но можем усовершенствовать свою повседневность. Как себе помочь и сохранить присутствие духа? Назовите стресс по имени, «выйдите из толпы» и оцените ситуацию. А главное, не забывайте, что жизнь продолжается.

Когда редакция в стрессе: сохраняем продуктивность

Редактору, издателю, продюсеру вдвойне важно учиться работать со стрессом. Помимо себя самого, через стрессовую ситуацию нужно еще провести свою команду — эффективность и продуктивность ее работы напрямую зависит от эмоционального фона в коллективе. Что сказать своим сотрудникам? Как поговорить с журналистом, который увядает у вас на глазах? Какие практики ввести на постоянной основе, чтобы сохранить рабочий настрой? Собрали чек-лист для руководителей.

Как лечить синдром «профессионального выгорания»: 5 шагов

Стресс, приводящий к «выгоранию», связан прежде всего с тем, что мы слишком долго, без ощущения ценности своей работы, занимаемся тем или иным делом. Если вы заметили у себя симптомы, то нужно срочно себе помогать. Психолог Елена Архипова рассказывает о том, как самостоятельно справиться с проблемой.

Причины для спокойствия: как сохранять выдержку на собеседовании

Стресс во время собеседования — это нормально. Ведь за короткое время нужно суметь презентовать себя незнакомым людям в новой обстановке. Как не дать смятению стать помехой? На что обращают внимание работодатели? Чего делать и говорить не стоит? И какими практиками воспользоваться, если все-таки волнение застало вас врасплох?

Запись вебинара «Пути выхода из стресса. Как сейчас справляться с повышенным стрессом и выгоранием журналистам и менеджерам по рекламе»

Рассказываем, какие физические сигналы стресса существуют, и как помочь себе, если вы их обнаружили. А еще: как определить, какой метод борьбы с тревогой подходит именно вам, и чем помочь окружающим в острых стрессовых состояниях.

Запись вебинара только для членов Клуба «Журналиста».