Себя показать и людей насмешить

Считается, что дипфейки — это опасность для журналиста. Редакции пишут гайды о том, как отличить дипфейк от оригинала (мы тоже составляли такой) и делятся своим опытом на конференциях. Но что если дипфейк может принести пользу вашей редакции?

Да кто такой ваш этот дипфейк?

Дипфейк (англ. deepfake) — это технология моделирования аудио - и визуальных материалов на основе уже существующих с помощью нейросети. Искусственный интеллект изучает существующие фотографии, видео и голос человека, чтобы потом сделать его точную копию. Если говорить проще, то технология дипфейк — это фото- и видеоредактор, в котором всю работу за вас выполняет нейросеть.

Быстрее всего создаются фотографии с измененными или наложенными на другие фотографии лицами. Для создания дипфейк-видео с аудиодорожкой понадобится больше времени и материала, иначе изменение будет слишком заметно. Например, как на масках в Instagram*. Да, это тоже своего рода дипфейк.

Из чего-то невероятного дипфейки стали обыденностью, которую можно воссоздать самостоятельно. Несколько часов свободного времени, и у вас будет дипфейк, созданный в домашних условиях.

Но изначально они создавались для киноиндустрии. Один из самых знаменитых случаев применения дипфейка — фильм «Форсаж 7». Во время съемок фильма погиб актер Пол Уокер. Съемочная группа решила не переснимать фильм, а использовать технологию дипфейка. Последняя сцена в «Форсаже 7» с погибшим актером удивила фанатов, а Вин Дизель даже назвал этот момент одной из лучших сцен в истории кино.

В 2018 году дипфейки снова стали обсуждать, но уже в контексте киновселенной Марвел. Когда в фильме «Мстители: Финал» погиб Тони Старк, фанаты решили примерить эту роль на разных актеров. Самым популярным претендентом стал Том Круз. Получилось довольно органично.

После этого тренда дипфейки стали массовым развлечением. В соцсетях пользователи подставляли свои лица в разные видео из кино, сериалов и даже видео из YouTube.

В России это обернулось первым в мире дипфейк-сериалом «ПМЖейсон». В нем «Джейсон Стейтем» решает остаться в России и приглашает к себе в деревню других голливудских актеров. Серии по 3-5 минут, так что советуем посмотреть хотя бы одну.

Самым удачным дипфейком стала реклама мобильного оператора «Мегафон», где вместе с Азаматом Мусагалиевом снимался «Брюс Уиллис». В начале 2022 года артист продал права на свой образ компании, которая может отдавать его лицо в пользование для коммерческих проектов. Поэтому в рекламе от «Мегафона» вы видите лишь дипфейк Уиллиса, а не его самого.