Себя показать и людей насмешить

Как редакциям использовать дипфейки
Считается, что дипфейки — это опасность для журналиста. Редакции пишут гайды о том, как отличить дипфейк от оригинала (мы тоже составляли такой) и делятся своим опытом на конференциях. Но что если дипфейк может принести пользу вашей редакции?
Да кто такой ваш этот дипфейк?
Дипфейк (англ. deepfake) — это технология моделирования аудио - и визуальных материалов на основе уже существующих с помощью нейросети. Искусственный интеллект изучает существующие фотографии, видео и голос человека, чтобы потом сделать его точную копию. Если говорить проще, то технология дипфейк — это фото- и видеоредактор, в котором всю работу за вас выполняет нейросеть.
Быстрее всего создаются фотографии с измененными или наложенными на другие фотографии лицами. Для создания дипфейк-видео с аудиодорожкой понадобится больше времени и материала, иначе изменение будет слишком заметно. Например, как на масках в Instagram*. Да, это тоже своего рода дипфейк.
Из чего-то невероятного дипфейки стали обыденностью, которую можно воссоздать самостоятельно. Несколько часов свободного времени, и у вас будет дипфейк, созданный в домашних условиях.
Но изначально они создавались для киноиндустрии. Один из самых знаменитых случаев применения дипфейка — фильм «Форсаж 7». Во время съемок фильма погиб актер Пол Уокер. Съемочная группа решила не переснимать фильм, а использовать технологию дипфейка. Последняя сцена в «Форсаже 7» с погибшим актером удивила фанатов, а Вин Дизель даже назвал этот момент одной из лучших сцен в истории кино.
В 2018 году дипфейки снова стали обсуждать, но уже в контексте киновселенной Марвел. Когда в фильме «Мстители: Финал» погиб Тони Старк, фанаты решили примерить эту роль на разных актеров. Самым популярным претендентом стал Том Круз. Получилось довольно органично.
После этого тренда дипфейки стали массовым развлечением. В соцсетях пользователи подставляли свои лица в разные видео из кино, сериалов и даже видео из YouTube.
В России это обернулось первым в мире дипфейк-сериалом «ПМЖейсон». В нем «Джейсон Стейтем» решает остаться в России и приглашает к себе в деревню других голливудских актеров. Серии по 3-5 минут, так что советуем посмотреть хотя бы одну.
Самым удачным дипфейком стала реклама мобильного оператора «Мегафон», где вместе с Азаматом Мусагалиевом снимался «Брюс Уиллис». В начале 2022 года артист продал права на свой образ компании, которая может отдавать его лицо в пользование для коммерческих проектов. Поэтому в рекламе от «Мегафона» вы видите лишь дипфейк Уиллиса, а не его самого.
Как использовать дипфейки?
Пока кто-то снимает сериалы и рекламу, вы можете сделать что-то от аккаунта редакции. Например, поместить штатных журналистов в известный фильм на волне трендов или пригласить в редакцию какую-то знаменитость — вариантов масса. Вам нужна только фантазия, свободные руки и нужная программа. Мы собрали целый список — выбирайте любую.
• DeepFaceLab — ведущее приложение на платформе Windows. По словам разработчиков, более 95% глубоких подделок видео создаются с помощью DeepFaceLab. Оно бесплатное, поэтому его часто используют для качественной картинки и быстрого результата. Но чтобы создать дипфейк, нужно уметь кодить.
• Doublicat — бесплатное приложение для ios и android. Здесь можно создать фото или gif файл всего за пять секунд. Нужно просто загрузить свою фотографию и фотографию человека, роль которого вы хотите примерить на себя. Как утверждают создатели приложения, все загруженные фотографии удаляются с серверов. Однако в памяти нейросети остаются черты лица каждого человека.
• FaceApp — одно из самых популярных приложений для ios и android. В нем можно «скрестить» фотографии двух людей и увидеть то, как бы они выглядели, будь они одним человеком. В общем, FaceApp удобный и интересный вариант дипфейка, однако по своей структуре он не может воссоздать новое видео или фотографию из нейронной сети.
• Deepfakes web β — это сайт, на котором создать дипфейк можно за подписку. Здесь есть возможность создать дипфейк в видео. На сайте предоставлен курс с обучением, его нужно пройти, если необходимо создавать собственные видео, а если не нужно, то можно за 30 минут создать видео, используя шаблоны в базе данных.
• FaceSwap — похожее на DeepFaceLab приложение, но с большим набором возможностей и функционалом. Правда, поэтому программа «съедает» очень много места и выгрузка файлов происходит очень медленно.
• Zao — бесплатное приложение, доступное на ios и android. С его помощью можно самостоятельно моделировать голоса знаменитостей и создавать дипфейк видео. Удобный интерфейс, огромная база исходников и легкость в обучении помогли приложению приобрести огромную популярность.
Как же все-таки использовать дипфейки? Только с юмором и без коммерциализации — на это нужны будут права и большие бюджеты. Но сделать мем или использовать маску в инстаграме никто не запрещает. Вы и посмеетесь всей редакцией, и привлечете новых подписчиков в свои соцсети.
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