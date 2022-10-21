Слова в кавычках: как работать с цитатами

Цитаты всегда использовались в новостных статьях, чтобы оживить историю и, что более важно, придать ей достоверности и сбалансированности. Специалисты по обработке данных из The Guardian нашли способ дать цитатам собственную жизнь и гарантировать их точность благодаря искусственному интеллекту.

В 2021 году The Guardian приняла участие в Journalism AI Collab Challenges, проекте, объединившем более 20 СМИ из разных стран, чтобы понять, как искусственный интеллект может улучшить журналистику.

Анна Виссенс, ведущий научный сотрудник, и Мишель Шаммель, старший специалист по обработке данных в Guardian News & Media, присоединились к онлайн-конференции WAN-IFRA Newsroom Summit, чтобы рассказать об уроках, извлеченных из этого проекта. Одним из них стал новый подход к работе с цитатами.

Что такое цитата

Они подчеркнули, что рассматривают текст как набор модулей, которые существуют независимо, но могут быть перепрофилированы или даже заменены другими фрагментами. Исходя из этого определения, слова, заключенные в кавычки, строго квалифицируются как модули.

Виссерс убеждена, что использование модульного подхода, позволяющего отследить меняющиеся мнения по одному и тому же вопросу с течением времени, может здорово помочь при проверке фактов и подготовке расследований.

Команда Виссенс и Шаммеля определила понятие цитаты следующим образом: «Цитата – это повторение предложения, фразы или отрывка из речи или текста, которые кто-то сказал или написал. В устной речи это репрезентация высказывания, которая вводится с помощью маркера-глагола. Например: Джон сказал: "Сегодня я видел Мэри". В письменном тексте цитаты обозначаются кавычками».

При этом они решили не помечать текст без кавычек как цитату и разработали дизайнерское решение четкого разделения перефразирования и цитаты, сосредоточив свои усилия на идентификации текста только в кавычках.

Однако в то же время Виссенс и Шаммель хотели научить свою модель различать кавычки и случайные слова в кавычках.