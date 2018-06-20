Как писать статьи, чтобы их публиковали

Медиа все активнее эксплуатируют UGC и публикуют статьи, подготовленные экспертами. Что это, как не золотой век для пиарщиков, чье дело — продвигать свои компании в СМИ. Но вот незадача — про ваших конкурентов все пишут и пишут, их публикации появляются в изданиях одна за другой, а вы почему-то остаетесь за бортом. Знакомая ситуация? Pressfeed рассказал, почему вас не любят СМИ и что с этим делать.

Готовность многих СМИ публиковать гостевые статьи заставляет компании все больше внимания уделять контент-маркетингу. Некоторые создают целые «фабрики контента» с десятками копирайтеров и редакторов. Но то, что у одних получается легко и непринужденно, для других становится непосильной задачей.

А все потому, что эти «другие» не соблюдают несколько несложных, но обязательных правил работы с медиа. Вот эти правила. Основаны на журналистском опыте и боли, накопленным за годы работы в различных изданиях, опыте и боли коллег по цеху, а также здравом смысле.

Следуйте правилам, и СМИ к вам потянутся.

Изучите ресурс, которому хотите предложить свою статью

Согласитесь, совсем несложно прочитать хотя бы несколько статей, которые уже опубликовало издание, прежде чем обращаться предложением в редакцию. Элементарно, Ватсон, но только почему-то почти никто так не делает.

По крайней мере, такое складывается ощущение, когда получаешь письма от пиарщиков с потенциальными темами или уже готовыми статьями. Иногда предложение настолько «не в кассу», что хочется спросить в ответ — вы к кому обращаетесь? Это точно нам?

Не ленитесь, потратьте немного времени на изучение издания. Только так вы сможете понять тематику, принятые в редакции формат и стиль, а значит — увеличите свои шансы на то, что предложенная вами тема или статья попадет в точку, а не в мусорную корзину.

У большинства изданий и корпоративных блогов, которые тоже очень любят гостевой контент, на сайтах выложены редакционная политика и требования к публикациям. Для вас это — настоящая шпаргалка, так что не проходите мимо.

Обращайтесь в редакцию с конкретными темами

Да, вы, конечно, специалист широкого профиля, много чего знаете и еще больше о чем можете написать. Кто бы спорил. Но для редактора конкретного издания ваша многостаночность — это история ни о чем.

Представьте себя на месте редактора, который получает письмо а-ля «я могу писать про рынок котиков» или «я специалист компании, разводящей котиков. Хочу писать для вас статьи. Какие темы вам были бы интересны?».

После такого письма в глазах редактора вы автоматически становитесь сферическим конем в вакууме, который не пойми, кто такой, в чем специалист, про что умеет писать и умеет ли вообще. На такие письма чаще всего не отвечают от слова «совсем».

Для иллюстрации приведем несколько примеров запросов на публикации, которые получали мы сами. Вот так при работе с редакциями точно делать не нужно.

Хотела бы написать небольшой профессиональный материал, релевантный для вашего блога. Подскажите, есть ли у вас план публикаций, в которых я могла бы быть для вас полезной?

Материал, релевантный для нашего блога? Лучше не надо.

Я могу писать на темы, связанные с PR в Fashion и Beauty индустриях. Например, о коллаборациях брендов или об организации мероприятий. Или мы можем подготовить небольшой обзорный материал в формате интервью

Обзорный материал в формате интервью? Что-что?

В копилке агентства множество интересных реализованных кейсов, воплощенных в жизнь профессионалами своего дела. Этим опытом наши специалисты готовы и хотят делиться. Будем рады сотрудничеству и в случае вашей заинтересованности готовы предоставлять для издания экспертные комментарии и материалы. Скажите, пожалуйста, возможно, ваша редакция уже сейчас готовит материал, в рамках которого будет интересен комментарий от эксперта агентства?

Как отсюда можно понять, какие именно темы могут комментировать профессионалы своего дела из этого агентства? Никак.

Если вы думаете, что точно так не делаете, то, скорее всего, ошибаетесь. Из подобных запросов, поступающих к нам в редакцию, можно составить целую серию статей — настолько их много. Грешат этим даже вполне себе крупные и известные компании, которые, казалось бы, «умеют в продвижение» и могут позволить себе доверить его знающим свое дело людям.

Так что это просто аларм, уважаемые пиарщики. Ну и повод крепко задуматься.

Будьте быстрым

Вы изучили ресурс вдоль и поперек, решили, что вам есть что сказать его читателям, и даже придумали хорошую тему. Написали в редакцию и — ура, получили ответ, что «тема подходит, давайте обсуждать детали».

Но тут на вас навалились неотложные дела на работе, возник форс-мажор, нарисовался внеплановый отпуск, заболела бабушка, а, может, просто вы сами по себе персонаж не стремительный. Вы решаете, что издание не волк, в лес не убежит, и реагируете на письмо максимально не быстро — эдак через пару-тройку недель.

Редактор сначала недоумевает, потом решает, что раз вы поступаете так сейчас, то и вся дальнейшая коммуникация будет проходить в столь же черепашьем темпе. И «сливается» с темы. Потому что — а вдруг понадобится добрать фактуру, ответить на вопросы, дослать иллюстрации? Кому нужен автор, который будет это делать в таком темпе, что все мы успеем покрыться сединами?

Пишите в формате, который принят в издании

Итак, вы все поняли, и так, как описано выше, конечно же, не поступаете. Тему с редактором обсудили, план статьи согласовали, теперь осталось только правильно ее написать. Правильно — значит в формате и стилистике, которые приняты в издании.

Предположим, в издании делают лид такой, как у статьи, которую вы сейчас читаете. Значит, не нужно начинать статью так: «Меня зовут Василий, и я хочу вам поведать историю о том, как…».

Чаще всего статьи, особенно большие, принято делить на главки. Значит, не следует присылать в редакцию эпическое полотно в виде простыни. Пусть ваш текст по размеру похож на роман «Война и мир», но и в нем есть главы, если что.

Всегда обращайте внимание на стиль уже опубликованных статей. Где-то статьи будут написаны так, что «раззудись плечо», а где-то принят спокойный деловой язык изложения. Делайте так, как принято именно в этом издании. Иначе ваши даже самые умные и важные мысли редактору придется полностью переделывать в нужной стилистике, а кому такое понравится?

И помните про самое главное правило — избегайте канцелярита. Читать тексты, написанные «суровым языком плаката», невозможно. Писать их — преступление против человечества.

Еще один важный момент касается иллюстраций. Почему-то многие авторы, поставив фото или скриншоты сразу в документ в Word или Google Doc, считают, что этого будет достаточно. И редактор, конечно, только и мечтает о том, как начнет выуживать иллюстрации из текстового файла.

Нет, не об этом мечтает редактор. А о том, как вы пришлете ему иллюстрации отдельно. Так не забудьте сделать эту несложную процедуру.

Будьте готовы к доработкам

Каким бы прекрасным и удивительным не казался текст вам самому, его, скорее всего, придется дорабатывать, переделывать, и, возможно, сильно. Поэтому, прежде чем начинать сотрудничество с изданием, ответьте себе на вопрос — готовы ли вы к критике, замечаниям и пожеланиям к доработке. Или считаете, что как из песни слова не выкинешь, так и из вашей нетленки совершенно невозможно убрать даже одну букву. Если второе — лучше и не начинать. Сэкономите время себе и редакции.

Дорабатывать тексты, «добивать» фактуру, переписывать, перекраивать и перестраивать — это нормально. Это всего лишь часть работы любого человека, который так или иначе связан с писательством.

Одна из самых дурных привычек, которая помешает вам когда-либо стать автором интересного вам издания, — на просьбу о доработке отвечать так: «Я лучше напишу для вас другой текст и пришлю на оценку».

Вы, правда, думаете, что редактор — это такой негласно прикрепленный к вам оценщик ваших творений? Редактор уже потратил время на статью, прочитал ее не просто по диагонали, а внимательно, составив в результате список рекомендаций по доработке. И вполне логично, что в ответ ожидает от вас адекватной реакции, тех самых доработок и в итоге хорошую статью, которую сможет довести до публикации.

Если редактор всего этого не получает, как считаете, захочет ли он тратить время на вас еще раз? Ответ очевиден.

Подумайте заранее, как попасть в нерв аудитории

Ваше сотрудничество с редакцией сложилось, статья готова, и все счастливо завершилось публикацией. Это означает, что текст в целом устроил редактора и попал в формат издания.

Редакция, понятное дело, дальше сделает от себя все возможное для распространения статьи и привлечения читательской аудитории. Но и в редакциях ведь не боги сидят. И если ваша статья не заинтересовала читателя, то хоть стразами Сваровски ее обклей, лучше не станет.

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