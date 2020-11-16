Как успешно модернизировать издание и сохранить узнаваемость бренда

Опыт ребрендинга от инлийской газеты Hindustan Times
Индийская англоязычная газета Hindustan Times во время пандемии провела ребрендинг. Главный редактор издания Сукумар Ранганатан и международный медиаэксперт Марио Гарсия поделились тем, как они перестроили работу HT, чтобы дать сегодняшним читателям то, что они ищут.
За последнее десятилетие медиасреда значительно изменилась. И на протяжении этого времени СМИ старались следовать всем новым тенденциям, успевать перестраивать свою работу в соответствии с новыми реалиями. Hindustan Times, одна из ведущих индийских газет, пережила глобальную трансформацию, которая совпала по времени с пандемией COVID-19.
По словам Марио Гарсии, именно в это время люди нуждались в качественной журналистике: «Если вы делаете действительно хороший контент, то платформа, на которой вы его создаете, или его дизайн уже не играют решающей роли». Именно поэтому в Hindustan Times сделали упор на изменение формата, в котором они подают свой контент на разных платформах.
«С чего следует начинать работу при модернизации крупного медиахолдинга? Конечно же, с мультимедиа», — убежден Гарсия. Сегодня существует очень много устройств, на которых пользователи могут читать контент: компьютеры, смартфоны, планшеты, умные часы. Именно из-за такого разнообразия люди часто переходят с одной платформы на другую в течение дня. «И журналисты понимают, что единый шаблон текста не подходит для всех случаев, — подчеркивает Гарсия. — Вы не можете публиковать контент в электронной версии в таком же виде, как и в печатной».
КОНТЕНТ ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ
В среднем человек смотрит в экран смартфона 114 раз в сутки. Поскольку пользователи просматривают новости на своих мобильных устройствах несколько раз за день, то и формат подачи этих новостей должен отличаться от печатной версии: издатель обязан постоянно добавлять и обновлять информацию в течение дня, чтобы пользователь, каждый раз заход я в приложение или на сайт, мог узнать для себя что-то новое.
Длинные новости и лонгриды читатели, как правило, читают по вечерам после работы. И чаще всего — на компьютерах или планшетах, реже — на смартфонах. «Современная редакция должна создавать контент и для одной, и для другой платформы», — говорит Гарсия. Именно в этом и заключалась особенность ребрендинга Hindustan Times.
Сегодняшние СМИ должны функционировать на всех ресурсах, где это только возможно. Это значит, что журналистам нужно учиться писать более короткие абзацы, всегда использовать подзаголовки внутри статьи — так читатель сможет лучше ориентироваться в тексте. И, как говорилось ранее, все эти материалы должны постоянно дополняться свежими данными.
Еще несколько лет назад человек мог заходить на новостные ресурсы всего раз в день, чтобы посмотреть актуальную сводку. Теперь же, когда пользователи стали жить в информационном пузыре, журналистам следует выпускать статьи гораздо чаще. «Поэтому нужно создавать контент для конкретной платформы и определенного времени, что поможет повысить охваты, — добавляет Гарсия. — Эта концепция еще только начинает развиваться во многих редакциях».
Но чтобы работать в таком ключе, надо изменить наше привычное представление о работе СМИ.
ПЕЧАТЬ ДА ЦИФРА
Раньше все было гораздо проще: журналист писал статью, печатал ее в журнале или газете, а покупатель читал ее. Сегодня все изменилось: статья должна быть адаптирована для различных платформ и постоянно обновляться по мере поступления новой информации.
Но дело не столько в новых платформах, сколько в появлении нового способа восприятия материала. Если говорить о печатной версии, там глаз читателя сначала видит фотографию, а уже потом текст. И читателю не хочется, чтобы текст постоянно прерывался иллюстрациями. Пользователь гаджетов устает от длинных текстов на экране мобильного устройства, поэтому необходимо вставлять изображения в текст по мере развития сюжета. Условно говоря, ему предлагается прочесть абзац, а затем изучить к нему фотографию, и так со всеми абзацами. «И дизайнер, который занимается версткой, должен понимать, чем различаются между собой печать и цифра, точно так же как и журналист», — подчеркивает Гарсия.
Конечно, если мы говорим о качественных фотографиях большого формата, то тут мобильная версия не будет являться оптимальной площадкой для размещения. Такие снимки лучше публиковать в печати. И все же надо постепенно продумывать способ адаптации высокохудожественных фотографий для вертикального экрана мобильны х устройств.
НОВЫЙ ВИД, ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ
Для руководства HT Media было важно сохранить узнаваемость своего флагманского бренда при изменении дизайна, с одной стороны, но с другой — отдать дань истории и традициям. Когда-то у издания был свой собственный уникальный шрифт в логотипе, стилизованный под староанглийский шрифт. Поэтому было принято решение вернуть логотип в том виде, в котором он существовал изначально.
Несмотря на то что печатная версия Hindustan Times претерпела некоторые изменения, она все равно старается максимально следовать своему традиционному стилю. При этом теперь газета привязана к другим платформам: например, инфографика может появляться как в печати, так и в соцсетях медиакомпании.
Как говорит Гарсия, когда печать не развивается, это может означать ее медленную смерть. «Конечно, в наше время в мире коммуникаций все еще есть место для печатных изданий, хотя они уже и отходят на второй план, — рассуждает он. — Поэтому сегодня как никогда в них все должно быть продумано до мелочей: от верстки номера до контента».
По словам Гарсии, это наиболее сложный тип журналистики: «При создании печатного номера редакторы должны работать еще усерднее, чем раньше. К сожалению, не все оказываются готовы к подобному».
HT Media занялась ребрендингом и других своих изданий — HT City и HT Weekend. После модернизации все СМИ издательства стали глубоко интегрированы в цифру, благодаря, к примеру, активному использованию специальных кодов для сканирования или ссылок в социальных сетях.
Цифровое издание Hindustan Times имеет свою собственную иерархию. Наверх, разумеется, выносятся самые популярные материалы. Многие превью проиллюстрированы. Сайт адаптирован для чтения на разных платформах. «Смысл ребрендинга был не только в удобстве потребления информации на различных устройствах, — говорит Гарсия. — Теперь журналистам доступно гораздо больше вариантов упаковки их историй, которые по-прежнему остаются главной ценностью. Именно для этого мы и преобразовали Hindustan Times».
ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Начав модернизацию в январе текущего года, в Hindustan Times столкнулись не только с проблемами на рынке, но и с пандемией коронавируса. Сукумар Ранганатан отмечает, что из-за быстро меняющейся обстановки преобразование издания коснулось не только дизайна: они были вынуждены создавать совершенно новый продукт.
«Многие люди совершают ошибку, рассматривая процесс модернизации издания как некую конечную точку, после которой можно спокойно выдохнуть на следующие несколько лет, — говорит Ранганатан. — Это совсем не так. Скорее всего, многие издания терпят неудачу при ребрендинге именно потому, что считают, что сам ребрендинг заключается лишь в редизайне. Но это только самое начало пути, который мы зовем трансформацией. И впереди предстоит еще очень много работы».
По его словам, читатели запоминают медиабренды. Грамотное преобразование и новый дизайн помогут читателю увидеть, как изменился их любимый бренд, но при этом сохранилось прежнее качество журналистики.
«Новый слоган Hindust an Times звучит так: «First Voice. Last Word», — напоминает Ранганатан. — Я думаю, что он во многом отражает реалии современного мира, особенно сферу интернета. Ведь именно в этом пространстве авторитет является определяющим фактором». Одна из главных вещей, которую в HT Media хотели сделать при трансформации бренда, заключалась в том, чтобы превратить Hindustan Times в газету для цифровой эпохи: помимо чтения новостей современный потребитель привык не только делиться новостями и сохранять их, но взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно.
«С помощью штрихкодов, социальных сетей, статей, которые можно опубликовать в Instagram, мы сделали Hindustan Times одним из самых интерактивных изданий, — констатирует Ранганатан. — Это своего рода проводник к другому, совершенно новому контенту. И теперь журналист, создающий материал, задействован во многих новых для него процессах: ему надо проанализировать актуальность новости и адаптировать ее под интернет-формат. И если читатель увидит, сколько усилий было затрачено для производства контента, поверьте, он это оценит».
Он подчеркивает, что все это делается с единственной целью — обогатить читательский опыт. Поэтому-то и нужен принципиально новый подход, отличающийся от того, который используют традиционные издания: «Это в корне меняет принцип работы журналиста и редактора. Потому что сейчас они должны будут думать не о том, чтобы выпустить как можно больше материалов на главной странице сайта за день, а о том, что лучше убрать, а что добавить для того, чтобы сделать материал более удобным для читателя».
Ранганатан признает, что Hindustan Times сейчас находится в самом начале своего пути. На данном этапе издание реализовало порядка 10-15% от всего задуманного. Он надеется, что модернизация будет полностью завершена в течение нескольких ближайших месяцев.