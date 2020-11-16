Как успешно модернизировать издание и сохранить узнаваемость бренда

Индийская англоязычная газета Hindustan Times во время пандемии провела ребрендинг. Главный редактор издания Сукумар Ранганатан и международный медиаэксперт Марио Гарсия поделились тем, как они перестроили работу HT, чтобы дать сегодняшним читателям то, что они ищут.

За последнее десятилетие медиасреда значительно изменилась. И на протяжении этого времени СМИ старались следовать всем новым тенденциям, успевать перестраивать свою работу в соответствии с новыми реалиями. Hindustan Times, одна из ведущих индийских газет, пережила глобальную трансформацию, которая совпала по времени с пандемией COVID-19.

По словам Марио Гарсии, именно в это время люди нуждались в качественной журналистике: «Если вы делаете действительно хороший контент, то платформа, на которой вы его создаете, или его дизайн уже не играют решающей роли». Именно поэтому в Hindustan Times сделали упор на изменение формата, в котором они подают свой контент на разных платформах.

«С чего следует начинать работу при модернизации крупного медиахолдинга? Конечно же, с мультимедиа», — убежден Гарсия. Сегодня существует очень много устройств, на которых пользователи могут читать контент: компьютеры, смартфоны, планшеты, умные часы. Именно из-за такого разнообразия люди часто переходят с одной платформы на другую в течение дня. «И журналисты понимают, что единый шаблон текста не подходит для всех случаев, — подчеркивает Гарсия. — Вы не можете публиковать контент в электронной версии в таком же виде, как и в печатной».

КОНТЕНТ ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ

В среднем человек смотрит в экран смартфона 114 раз в сутки. Поскольку пользователи просматривают новости на своих мобильных устройствах несколько раз за день, то и формат подачи этих новостей должен отличаться от печатной версии: издатель обязан постоянно добавлять и обновлять информацию в течение дня, чтобы пользователь, каждый раз заход я в приложение или на сайт, мог узнать для себя что-то новое.