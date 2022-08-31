Художнице Саше Скочиленко продлили заключение под стражу до 1 октября

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения художнице Александре Скочиленко, в отношении которой возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) за замену ценников в магазине на антивоенные листовки. По данной части статьи ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

По решению суда Скочиленко останется в СИЗО до 1 октября. Напомним, что художница заменила ценники в одном из магазинов на информацию об обстреле Мариуполя. В то же время содержание листовок в материалах дела не приводится. Следствие квалифицирует поступок госпожи Скочиленко как тяжкое преступление.