Human Rights Watch: ситуация с Ассанжем опасна для журналистики

Возможная экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США может иметь опасные последствия для журналистов в цифровой век, сообщается на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch, финансируемой в том числе американским миллиардером Джорджем Соросом и фондами, связанными с правительством США и ряда западных стран.

«Преследование Джулиана Ассанжа за действия, часто ассоциирующиеся с публикацией новостей общественного значения, включая конфиденциальную или секретную информацию, может стать опасным прецедентом для каждой новостной организации», — заявила главный советник организации Дина Покемпнер.

По данным организации, некоторые действия, в которых обвиняют Ассанжа, включая хранение зашифрованных чатов, скрытие личностей источников и наличие защищенных облачных сервисов, являются неотъемлемой частью журналистики в современном мире. Другие обвинения, подобные попытке "взлома" паролей, основаны на частных доказательствах, которые еще предстоит подтвердить.

Ранее Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Утром 11 апреля Ассанжа задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая. США обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов.

Согласно решению лондонского суда, США до 12 июня должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции Ассанжа.