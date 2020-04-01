Шутки журналистов, мемы и юмор в фотографии: первоапрельская подборка материалов

Топ-10 массовых розыгрышей читающей публики

Ленин в Диснейленде, водители-гомосексуалисты и трехглавый орел — мы собрали топ-10 шуток СМИ за последние 50 лет.

Черно-белый юмор

Фотографы без чувства юмора есть, но с этим чувством их больше. В фокусе: Эллиотт Эрвитт и Виктор Ахломов.

Первоапрельской шутке сегодня исполнилось 360 лет

В прошлом году обычай шутить на первое апреля отметил юбилей. А мы рассказали историю одной журналистской шутки. Спойлер: корреспондент «Челябинского рабочего» нырнул под лед и обнаружил газовый ключ с орбитального комплекса «Мир».

Мемасики подъехали: а что, если медиа не используют мемы, чтобы не стать слишком популярными?

Одна такая картинка может собрать ощутимо больше лайков и репостов в социальных сетях, чем текст. Даже если это очень качественный и интересный текст. Разбираемся, как делать мемы и зачем они нужны в журналистике.

«Утка» к новогоднему столу

Было время, когда журналисты могли позволить себе пошутить на страницах своего издания и не бояться штрафов за фейки. Историю одной такой шутки рассказал Александр Галяс.

Не шутите, да не судимы будете

Ну и напоследок: как шутить, чтобы не получить судебный иск. Сегодняшнее российское законодательство имеет широкий арсенал борьбы с сатирой: от исков о защите чести и достоинства до уголовных «экстремистских» статей. В последнее время добавились блокировки и серьезные штрафы за «фейки» и «неуважение к власти». Эксперты Центра защиты прав СМИ рассказали, о чем нужно помнить, публикуя сатирические материалы и карикатуры в российских СМИ.