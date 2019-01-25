И. о. главного редактора «Учительской газеты» стал Арслан Хасавов

Российский журналист Арслан Хасавов назначен исполняющим обязанности главного редактора «Учительской газеты». Об этом сообщается во вторник на сайте издания.

«Арслан умеет ладить с людьми, умеет договариваться. У него отличный нюх на острые темы, хорошее перо. Ему интересны школа, ученики и учителя. Я думаю, что у него получиться стать хорошим главным редактором «Учительской газеты», - цитирует издание бывшего главного редактора Петра Положевеца, который стал исполнительным директором фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Согласно информации, летом 2019 года состоится ежегодное собрание акционеров ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», на котором утвердят кандидатуру нового главного редактора.

Арслан Хасавов работает в «Учительской газете» с 2017 года. За время работы им были подготовлены материалы, посвященные актуальным проблемам современного образовательного процесса, культуры и науки в России и в мире. Победитель Всероссийского конкурса СМИ «ПРОобразование» (2017), его серия репортажей из Сирии была отмечена премией Союза журналистов России. До этого он работал на радиостанции «Маяк» и МТРК «Мир», публиковался в ведущих российских СМИ.

«Учительская газета» — еженедельное российское независимое педагогическое издание тиражом 75 тыс. экземпляров. Первый номер газеты вышел в 1924 году