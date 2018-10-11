Всемирный сбой в работе Интернета ожидают 11 октября

Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров ICANN, управляющая адресным пространством глобальной сети, предупредила пользователей о возможных перебоях в работе Интернета.

11 октября в 19:00 мск ICANN начнет замену криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). Это обновление станет первым с момента появления ключей в 2010 году.

ICANN обнаружила уязвимости в DNS, из-за которых злоумышленники получают возможность перехватывать запрос с компьютера пользователя и направлять его на свой сайт. Расширение устранит данную уязвимость.

По оценкам экспертов ICANN, смена ключей пройдет бесперебойно. Однако минимальные последствия могут постигнуть небольшой процент интернет-аудитории. В частности, могут возникнуть сложности при доступе к некоторым веб-ресурсам.

Доля таких пользователей в России не составит больше нескольких процентов, заявил ТАСС директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Эксперт отметил, что в случае неполадок операторы смогут быстро их устранить.

ICANN — международная некоммерческая организация, созданная в 1998 году для регулирования вопросов, связанных в том числе с доменными именами и IP-адресами.