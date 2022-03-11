i.com представил исследование о перераспределении трафика между социальными сетями и мессенджерами

Как перераспределился трафик между социальными сетями и мессенджерами с 24.02 по 06.03 рассказала команда i.com. Анализ подготовлен на основе данных Similar Web Pro.

• Аудитория FaceBook и Twitter — активных потребителей новостей — перераспределилась по трем каналам: Telegram стал источником оперативного новостного контента: после начала блокировок соцсетей, среднее проведенное время в Telegram выросло на 20%, аудитория новостных каналов выросла на 4 млн подписчиков.

• YouTube занял место источника экспертного контента — на 5 млн выросло среднее количество сеансов с 24.02. При этом притока аудитории не произошло — это означает, что к каналу чаще обращается уже существующая аудитория.

• Еще одним источником экспертизы стал Livejournal: трафик вырос на 0,3 млн, число уникальных пользователей на 30%. Рост посещаемости Livejournal может стать сигналом к возращению ранних форм онлайн-активности: форумов, групповых чатов, активностей внутри локальных сетей.

• Аудитория Instagram — потребителей lifestyle контента — перераспределилась между «Яндекс.Дзен» и «ВКонтакте».

• «ВКонтакте» становится центром видеопотребления: просмотры видео выросли на 15%, загрузки на платформе VK-клипы (аналог Reels по интерфейсу и функционалу) выросли вдвое. Новостной формат тоже востребован: просмотры в ленте новостей выросли на 5%.

• «Яндекс.Дзен» прирастил аудиторию на 0,4 млн пользователей и на 1 млн посетителей в день.