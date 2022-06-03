Идет прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Приглашаем журналистов и блогеров принять участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Грантовый фонд — 90 млн.руб. Главную награду вручает Президент России.

Пишите об актуальных социальных проблемах? У Вас есть свой медиапроект? Именно для таких авторов, чей контент обращает внимание на социальные проблемы и предлагает пути их решения, в Премии есть специальная номинация — «Медиапроект». Ее участниками могут стать авторы, медиапроекты, которые представляют собой комплекс материалов. Это может быть блог в соцсетях, цикл статей, серия подкастов, рубрика в СМИ, телепередача, документальный фильм, фотовыставка и пр. Победители получат до 3,5 млн рублей на развитие.

Помимо гранта, лауреаты получат продвижение на ведущих площадках Рунета, возможность рассказать о своих инициативах первым лицам государства, бесплатно путешествовать по России, публиковаться в сборнике лучших практик, который будут читать во всех регионах, и многое другое. Более 4 тыс. инициатив могут претендовать на победу в региональном этапе, который пройдет с 27 июня по 31 июля. В рамках этапа участники будут очно защищать свои инициативы регионах. Лучшие проекты получат поддержку на уровне субъекта РФ, а их авторы – награды от губернаторов и других первых лиц региона, медиаподдержку и пр.

Успейте зарегистрироваться до 12 июня на премия.мывместе.рф

Количество заявок не ограничено.