Кумиры молодежи: на кого равняются начинающие журналисты

В стране много ребят, которые хотят связать свою жизнь с журналистикой. Абитуриентов не пугают проблемы отрасли — это ежегодно показывают высокие конкурсные баллы. ЖУРНАЛИСТ решил узнать у студентов журфака, кто из медиаличностей вдохновил их или даже стал настоящим кумиром в профессии.

Алина, НГУ, Гуманитарный институт

Восхищаюсь и вдохновляюсь журналистами, которые рассказывают истории людей, их побед, переживаний, трудностей. Первую курсовую работу я писала по архивам рубрики Русфонда в газете «Коммерсантъ». Там больше двадцати лет журналисты рассказывают истории тех, кому нужна помощь. Я анализировала некоторые тексты и плакала. И поняла, что хочу писать вот так — чтобы что-то решать своими текстами. Пример для меня — Валерий Панюшкин. Сейчас выходит онлайн-книга о том, как развивался Русфонд, и мне очень приятно осознавать, что я уже читала и помню многие темы и тексты из этой летописи. Потому что забыть их почти невозможно.

Параллельно с Русфондом я читала тексты новосибирской журналистки Риты Логиновой, слушала ее подкасты о ВИЧ. Смотрела на то, как здесь и сейчас человек из моего города — мы даже несколько раз пересекались, чему я безумно рада — меняет судьбы людей. Словом и делом. И это дает мне надежду, силы и желание работать.

Еще я вдохновляюсь Екатериной Гордеевой и Еленой Погребижской. Меня удивляет то, как трепетно и внимательно относится к своим героям, досконально прорабатывает темы Екатерина и как смело берется за сложные и новые для себя темы, как не стесняется задавать простые и важные вопросы Елена. Хочу и учусь работать так же.

Анастасия, ДВФУ, Школа искусств и гуманитарных наук

Иван Ургант — мой человек-вдохновение. Конечно, без поддержки родителей в его карьере не обошлось. Но то, как он работает и что он делает, вдохновляет меня развиваться в журналистике. Я бы хотела, как и Иван, создавать свою программу, продвигать новые идеи. В то же время мне нравится его стиль общения на камеру с гостями: доброжелательно и с небольшой иронией к себе и к окружающим.

Герман, РАНХиГС, ИГСУ

Думаю, у меня будет довольно нестандартный кумир. Достаточно давно, уже лет пять, слежу за игровой индустрией. И мне нравятся ряд авторов с портала stopgame.ru. Но особенно сильно — Дмитрий Бурдуков. Трудно назвать авторов роликов на YouTube журналистами в привычном нам понимании. Но не могу не отметить ту скрупулезность, тот профессионализм, с которым подходит к делу Дмитрий. Если нужна личная рекомендация, то это серия роликов про Dead Space: точно не останетесь разочарованными. Человек глубоко погрузился в тему.

Маргарита, СПбГУ, ВШЖиМК

У меня нет как таковых кумиров в журналистике. К тому же не люблю слово «кумир». Просто есть журналисты, которые мне нравятся. Один из них Юрий Дудь*. Забавно, но моя симпатия к этому журналисту началась с неприязни. Мне не нравилось, как он берет интервью, какие вопросы задает, как говорит и как выглядит. Но в ВУЗе очень многие однокурсники обсуждали его, ссылались на его интервью. Даже один из преподавателей, рассказывая об основах творческой деятельности журналиста, ссылалась на Дудя*. Я подумала: а чем он интересен? Посмотрела несколько его выпусков и мое отношение к нему стало меняться. Не знаю, с чем это связано. Возможно, я повзрослела и поменяла свои взгляды, а, возможно, просто поддалась мнению большинства. Сейчас мне нравится его поставленный голос. Тоже хочу развить свою речь.