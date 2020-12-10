IFJ: в 2020 году были убиты 42 журналиста

Сорок два журналиста и работника средств массовой информации были убиты во время выполнения своей работы в этом году, согласно ежегодному подсчету Международной федерации журналистов, опубликованному в среду. По меньшей мере 235 человек в настоящее время находятся в тюрьме по делам, связанным с их работой. Число погибших находится примерно на том же уровне, что и 30 лет назад, когда Всемирный союз журналистов начал ежегодный подсчет смертей, и является частью недавней тенденции к снижению.

Сокращение числа убийств журналистов в последние годы не может скрыть смертельной опасности и угроз, с которыми журналисты продолжают сталкиваться в своей работе, заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланджер. За три десятилетия, что IFJ ведет подсчет, было убито 2658 журналистов.

Возглавила список стран Мексика, где в 2020 году было убито 13 журналистов. На втором месте Пакистан: 5 убийств. В Афганистане, Индии, Ираке и Нигерии было зарегистрировано по три убийства.

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