Игорь Рабинер стал победителем мирового конкурса спортивной журналистики

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер стал победителем престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards. Журналист выиграл главный приз в категории «Пишущая журналистика», номинация «Лучшая колонка», за статью «Спортсмены или рабы?».

За награду также боролись журналист The Daily Telegraph Оливер Браун и репортер издания «Спорт в Румынии» Думитру Граур.

«Праздновать и зазнаваться некогда, покой нам только снится Уже на пересадке в Лондоне на пути в Сан-Хосе на Матч звёзд НХЛ, на которой в ближайшие месяцы (не забывая, конечно, футбол) и сосредоточусь. А пока прямо над Ла-Маншем позволил себе маленькую слабость - включил в плейере We are the Champions», — комментирует Рабинер свою победу в Facebook.

Конкурс, проводимый в восьми номинациях (в пишущей, видео-, аудио– и фотожурналистике), вызвал громадный интерес: для участия в нем было подано 1273 заявки из 119 стран. В тройки лучших, каждый в своей номинации, вошли двое россиян — обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер и фотокорреспондент агентства «Спутник» Алексей Филиппов (работа «Фуркад», категория «Фотожурналистика», номинация «Спортивное действо»).

Церемония нового мирового конкурса спортивной журналистики состоялась в Лозанне.

