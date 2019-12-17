Игорь Рудников возобновил печать газеты «Новые колеса»

В одной из московских типографий отпечатали тираж «Новых колес» в 100 тыс. экземпляров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщил главред газеты Игорь Рудников. По его словам, теперь газету будут печатать в столице на постоянной основе.

Тираж издания будет распространяться по почтовым ящикам бесплатно, отметил Рудников:. Решение печатать газету в Москве связано с тем, что в апреле прошлого года типография медиахолдинга «Западная пресса» расторгла с «Новыми колесами» договор на печать в одностороннем порядке, пояснил Рудников.

По его мнению, отказ холдинга работать с изданием связан с административным давлением, которое оказывает на «Западную прессу» губернатор Антон Алиханов:

Видимо, они боятся [губернатора Антона] Алиханова, боятся каких-то конфликтных отношений, потому что ни ко мне, ни к газете у правоохранительных органов, спецслужб, ФСБ вопросов нет. Мне вернули все редакционное оборудование, всю технику, все компьютеры, все диски, которые изымались со всей информацией. <...> Это просто административное давление, угрозы — методы, которыми [Алиханов] действует. Я хочу сказать, что такими методами действуют не просто слабые губернаторы, но трусливые люди. Он боится критики в свой адрес. <...> Я не знаю, почему нужно бояться Алиханова. Это просто чиновник. Сегодня он губернатор, завтра он безработный или бизнесмен. На моем веку он шестой губернатор, который пытается мне там что-то запрещать.

По его словам, следующий номер «Новых колес» будет посвящен деятельности губернатора:

Что он сделал хорошего и плохого в Калининградской области. А жители пусть решают, хороший у нас губернатор или плохой.

В «Западной прессе» комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе областного правительства заявили, что не имеют никакого отношения к взаимоотношениям типографии холдинга и издателя «Новых колес».

Начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков

Эти заявления никакого отношения к действительности не имеют. Ни губернатор, ни правительство Калининградской области никакого давления на „Западную прессу“ не оказывает и не может оказывать. Это частная компания со своими бизнес-проектами в части печати или не печати того или иного издания. Другое дело важно, чтобы газета или другое средство массовой информации, которое собирается распространяться, должно быть соответствующим образом зарегистрировано в Роскомнадзоре и иметь все необходимые документы для этого, выходные данные и так далее. Чтобы это все-таки была газета, а не боевой листок.

В конце марта прошлого года в редакции «Новых колес» сообщили, что неизвестные изъяли из торговых точек свежий номер газеты. 10 апреля в редакции издания заявили, что еженедельник приостанавливает свою работу, поскольку газету отказались продавать все торговые сети.

В середине июня этого года Игорь Рудников вышел из СИЗО, где провел более полутора лет по обвинению в вымогательстве у теперь уже бывшего главы СУ СК России по Калининградской области Виктора Леденева. Суд признал Рудникова не виновным в вымогательстве, но осудил его по статье о самоуправстве.

В октябре Игорь Рудников сообщил, что редакция «Новых колес» вернулась к полноценному изданию газеты, правда, только онлайн-версии. Он также сказал о намерении со временем вернуться к бумажной версии «Новых колес».