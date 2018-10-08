«Игромания» закроет печатный журнал в конце 2018 года

Cотрудник одного из крупнейших российских игровых журналов «Игромания» Никита Власов на выставке «ИгроМир 2018» объявил, что декабрьский номер станет последним для печатной версии. Его слова подтвердил редактор издания Дмитрий Шепелёв, передаёт DTF:

Планы по закрытию именно принта действительно есть. Все подробности позже, следите за анонсами на сайте igromania.ru. Это не спонтанное решение, всё идёт по плану.

«Игромания» продолжит развивать сайт и каналы на Twitch и YouTube.

Издательский дом «Игромедиа» (ранее — «Техномир») выпускал ежемесячный печатный журнал «Игромания» с 1997 года. Октябрьский номер стал 253 для издания в целом. Издательство также выпускает журнал «Мир фантастики».

Иллюстрация: youtube.com