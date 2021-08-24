II Ежегодный Форум по обмену опытом для редакторов состоится в Санкт-Петербурге 8-9 сентября

Редсовет — II Ежегодный Форум по обмену опытом для редакторов состоится в этом году в Санкт-Петербурге 8-9 сентября.

Стоимость участия:

1 день - бесплатно (регистрация обязательна)

2 день + коктейль 4300 для членов АНРИ, 6200 для остальных.

В оплату входят кофе-брейки и коктейль, обед оплачивается самостоятельно

Спикеры:

Александра Шаргородская. Бумага

Егор Мостовщиков. Батенька, да вы трансформер

Олег Григоренко. 7х7

Петр Мироненко. The Bell

Артем Беседин. Такие дела

Саша Сулим. Редакция

Настя Лотарева. Русская служба Би-Би-Си

и другие

Программа и регистрация — по ссылке.