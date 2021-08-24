II Ежегодный Форум по обмену опытом для редакторов состоится в Санкт-Петербурге 8-9 сентября

Редсовет — II Ежегодный Форум по обмену опытом для редакторов состоится в этом году в Санкт-Петербурге 8-9 сентября.
Стоимость участия:
1 день - бесплатно (регистрация обязательна)
2 день + коктейль 4300 для членов АНРИ, 6200 для остальных.
В оплату входят кофе-брейки и коктейль, обед оплачивается самостоятельно
Спикеры:
Александра Шаргородская. Бумага
Егор Мостовщиков. Батенька, да вы трансформер
Олег Григоренко. 7х7
Петр Мироненко. The Bell
Артем Беседин. Такие дела
Саша Сулим. Редакция
Настя Лотарева. Русская служба Би-Би-Си
и другие
Программа и регистрация — по ссылке.