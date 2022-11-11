Илон Маск допустил банкротство соцсети Twitter*

Бизнесмен, новый владелец Twitter* Илон Маск в обращении к сотрудникам допустил, что компания может разориться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мы не можем дорасти до миллиарда пользователей и попутно терпеть огромные потери, это неосуществимо», ― пояснил Маск.

Он добавил, что команде Twitter* нужно ускорить свои усилия, чтобы быстрее запустить продукт по подписке Twitter* Blue за $8, за который пользователи захотят платить. Также он призвал учитывать и отток рекламодателей.

При этом ранее Маск уволил почти половину сотрудников и запретил остальным удаленную работу. В электронном письме к работникам компании он потребовал, чтобы они проводили в офисах не менее 40 часов в неделю.

Напомним, что Маск возглавил Twitter* 28 октября. Сделка обошлась бизнесмену в $44 млрд.

* Заблокирован на территории РФ