Илон Маск готов потратить на покупку Twitter $46,5 млрд

Американский миллиардер Илон Маск заявил о готовности потратить на приобретение Twitter $46,5 млрд. Ранее бизнесмен хотел купить соцсеть за $41 млрд, сообщает Financial Times.

Маск собирается потратить $21 млрд собственного капитала. Дополнительные средства на сумму $25,5 млрд ему готовы предоставить Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые организации. Из них $12,5 млрд выдадут под залог акций Tesla.

Предприниматель изучает возможность подачи тендерного предложения о приобретении всех акций Twitter уже в ближайшее время. Эксперты отмечают, что в случае реализации сделки она станет одной из крупнейших в истории выкупов с использованием заемных средств.

В середине марта Маск уже купил пакет акций Twitter в 9,2%. Позднее один из крупнейших акционеров отклонил предложение Маска о выкупе всех акций соцсети. Арабский инвестор посчитал, что предложение не соответствует реальной стоимости Twitter, так как в нём не учтены огромные перспективы роста.

Bloomberg сообщал, что руководство Twitter будет использовать метод «отравленной пилюли», чтобы не дать Маску выкупить компанию. Он заключается в том, что акционерам дают специальные права на выкуп акций или вовсе раздают их бесплатно. В результате бумаги становятся менее привлекательными для потенциального покупателя, так как его доля может сильно размыться.