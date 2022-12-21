Илон Маск ищет кандидата на пост главы Twitter*

Владелец и гендиректор Twitter* Илон Маск заявил, что ищет себе преемника на пост главы соцсети: «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами разработчиков и специалистов по обслуживанию серверов», — написал он в Twitter*.

19 декабря Маск запустил опрос в соцсети, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы Twitter* или уйти. Он пообещал, что прислушается к мнению пользователей. В итоге 57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против.

Позже бизнесмен заявил, что «преемников» на его должность пока нет. «Эту работу не хочет никто, кто мог бы действительно поддерживать жизнь Twitter*», — написал Маск. Тогда же он сообщил, что в будущих голосованиях в Twitter* смогут участвовать только пользователи, оформившие подписку Blue.

Напомним, в октябре Илон Маск приобрел Twitter* за $44 млрд.

* Заблокирован в России