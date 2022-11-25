Илон Маск объявил «амнистию» для заблокированных аккаунтов Twitter*

Владелец Twitter* Илон Маск объявил, что на следующей неделе проведет «амнистию» заблокированных в соцсети аккаунтов. Бизнесмен принял решение восстановить некоторые страницы по итогам проведенного им опроса в Twitter*. 72,4% из 3,1 млн проголосовавших поддержали восстановление заблокированных учетных записей.

Маск отметил, что восстановят аккаунты из числа тех, которые не нарушали закон и не занимались рассылкой спама. «Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе», — написал миллиардер в Twitter*, подводя итоги голосования. Дату начала разблокировки аккаунтов Маск не указал.

Напомним, ранее соцсеть разблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, перед этим Илон Маск также провел опрос среди своей аудитории.

* заблокирован на территории РФ