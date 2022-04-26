Илон Маск покупает Twitter

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купит Twitter за $44 млрд. Соглашение о покупке единогласно одобрил совет директоров компании, а закрытие сделки ожидается в 2022 году. Об говорится в пресс-релизе соцсети.

Совет директоров Twitter провел оценку предложения Маска, уделяя особое внимание стоимости. По условиям соглашения, акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, постановил совет. После ее закрытия Twitter станет частной компанией.

Комментируя сделку, Маск заявил, что свобода слова — это основа функционирующей демократии. Он сообщил, что хочет сделать Twitter «цифровой городской площадкой» для обсуждения жизненно важных проблем, влияющих на будущее человечества.